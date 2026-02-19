Entrega Mara Lezama nuevo domo en la escuela primaria “Tulum” para el bienestar estudiantil

Comparte esta Noticia

TULUM.- Al entregar el domo recién construido en la escuela primaria “Tulum”, en este municipio, la gobernadora Mara Lezama Espinosa exhortó a alumnas y alumnos a tomar decisiones correctas, a evitar normalizar la violencia y a vivir con el derecho de ser felices y alcanzar sus sueños.

Acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, y del presidente municipal Diego Castañón, la titular del Ejecutivo sostuvo un diálogo con las y los estudiantes, motivándolos a alejarse de las conductas autodestructivas, a no callarse cuando alguien les quiera hacer daño, a platicar con sus padres, digan no a lo que no les gusta, a tener una vida feliz, libre de violencia.

“Estamos aquí para entregar este domo que permite que ustedes hagan sus actividades al aire libre sin preocuparse por el sol o la lluvia. Lo más importante para este gobierno son ustedes, niñas y niños; nos comprometimos a construir domos en todas las escuelas de Quintana Roo y estamos cumpliendo la palabra”, expresó la Gobernadora.

A través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), este gobierno humanista con corazón feminista construyó este nuevo espacio techado que beneficiará directamente a 502 estudiantes: 361 del turno matutino (170 mujeres y 191 hombres) y 141 del turno vespertino (69 mujeres y 72 hombres), con una inversión de más de 3 millones 315 mil pesos.

En el evento, el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz informó que durante 11 años esta escuela careció de un espacio techado adecuado para el desarrollo de actividades académicas, cívicas y recreativas, situación que representaba un reto ante las altas temperaturas y las condiciones climáticas.

La escuela primaria “Tulum” cumple no solo una función académica, sino también social y comunitaria, consolidándose como un espacio de convivencia, formación en valores y fortalecimiento del tejido social.

Se destaca por ser la primera institución en el municipio en impulsar actividades sobre sana alimentación, fomentando hábitos saludables entre su comunidad estudiantil.

Además del corte del listón, la Gobernadora entregó balones de básquetbol y volibol para que el alumnado use la cancha de usos múltiples.

Atestiguaron la entrega del domo la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la diputada Silvia Dzul Sánchez, representante del Congreso del Estado; los directores Yadira Euán Argáez, del turno matutino, y Filiberto Pat Fernández, del turno vespertino, así como los alumnos Zaira Esparza de la Cruz, del 6º grado turno matutino, y Daryl Hanniel Peraza Uc, del 6º grado turno matutino.