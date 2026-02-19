Detienen al ex príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por sus vínculos con Epstein

Comparte esta Noticia

LONDRES.- Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, fue detenido este jueves en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la cadena pública BBC.

La Thames Valley Police, corporación a la que pertenece la jurisdicción donde reside el duque de York, señaló que agentes acudieron por la mañana a la finca de Sandringham, donde actualmente vive Andrew, figura envuelta en polémica por sus vínculos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la policía, el detenido permanece bajo custodia en una comisaría local. En un comunicado, la corporación indicó que la detención se realizó “bajo sospecha de mala conducta en un cargo público” y que se llevan a cabo registros en propiedades ubicadas en Berkshire y Norfolk. Añadió que se trata de un caso “activo”, por lo que pidió cautela para evitar desacato judicial.

La controversia en torno al duque se intensificó luego de que correos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaran que habría facilitado a Epstein documentos sensibles del gobierno británico. Días antes, la policía había informado que evaluaba esa información para determinar si procedía abrir una investigación penal.

Medios británicos difundieron imágenes del momento en que varios vehículos policiales llegaron a Wood Farm, una casa dentro de los terrenos de Sandringham, donde Andrew se había instalado tras dejar Royal Lodge, en Windsor.

La legislación del Reino Unido establece que un arresto requiere que existan motivos razonables para sospechar la comisión de un delito y que la detención sea necesaria para el curso de la investigación.

En paralelo, distintas fuerzas policiales británicas analizan los movimientos del avión privado de Epstein en aeropuertos del país para determinar si fue utilizado en actividades de tráfico de menores.

En 2014, Virginia Giuffre declaró que fue llevada al Reino Unido por Epstein cuando era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el duque, acusaciones que él ha negado reiteradamente.