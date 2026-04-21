Entregan 67 tarjetones a personas con discapacidad en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen, a través del Sistema DIF Municipal, realizó la segunda entrega de tarjetones vehiculares estatales para personas con discapacidad, beneficiando a 67 ciudadanos, como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la inclusión y mejorar la movilidad en el municipio.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del DIF y fue encabezado por el presidente honorario, Eduardo Asencio, en representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado. En el evento también participaron autoridades estatales y municipales, entre ellas el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, Adrián Martínez Ortega, así como regidoras y directivos del organismo.

Durante su intervención, Asencio destacó que la entrega de estos tarjetones no solo representa un trámite administrativo, sino un avance en el reconocimiento de derechos para las personas con discapacidad, al facilitar su acceso, desplazamiento y autonomía.

Subrayó que estas acciones forman parte de una política pública orientada a colocar a las personas en el centro de la atención gubernamental, con servicios más accesibles y cercanos a la ciudadanía.

Por su parte, Adrián Martínez Ortega resaltó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar este tipo de apoyos, al considerar que contribuyen a mejorar la calidad de vida y garantizan condiciones más equitativas.

En esta jornada, los primeros beneficiarios recibieron sus tarjetones, lo que les permitirá contar con mayores facilidades para su movilidad y acceso a espacios públicos.

Con esta entrega, suman 130 tarjetones distribuidos en lo que va de 2026, como parte de una política enfocada en promover la inclusión, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en Playa del Carmen.