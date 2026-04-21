A sus 56 años, Cancún busca consolidarse como una sociedad más humana: Mara Lezama

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CANCÚN.- En el marco de la Sesión Solemne de Cabildo por el 56 aniversario de Cancún, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, aseguró que el principal reto de la ciudad es fortalecer su tejido social y consolidarse como una comunidad más justa, solidaria y humana.

“Lo más importante está por venir: fortalecer el aspecto humano, nuestra comunidad, una sociedad justa, cercana y confiable”, expresó, al afirmar que el destino turístico más importante del país también puede convertirse en la mejor sociedad de México.

En el mismo sentido, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, hizo un llamado a la ciudadanía a asumir un compromiso colectivo con la ciudad.

“Cancún no es de algunos, Cancún somos todas y todos. Es nuestro hogar, nuestra responsabilidad y nuestro orgullo”, subrayó.

Durante la ceremonia, en la que participaron representantes de los tres poderes, se entregó la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes” 2026 a Carlos Constandse Madrazo, en reconocimiento a su labor al frente de la Cruz Roja Mexicana.

Asimismo, se rindió homenaje a la primera presidenta municipal de Benito Juárez, Magaly Achach Solís, con un minuto de aplausos en memoria de su legado.

El Cabildo también reconoció a cuatro bomberos pioneros de la ciudad: José Efraín Pérez Villamil, Raúl Ruperto Díaz Martín, Pedro González Mendoza y Javier Alonso Uicab Poot, por su contribución a la construcción de esta institución.

En su mensaje, la gobernadora destacó obras y proyectos impulsados en la ciudad, como el Teatro de la Ciudad, la avenida Chac Mool, la próxima ampliación de la avenida Guayacán, la renovación del Poliforum, el Tren Maya, el nodo del aeropuerto internacional y el puente Nichupté.

Señaló que, además de fortalecer la infraestructura, Cancún enfrenta el desafío de consolidar una comunidad donde la prosperidad sea compartida y el crecimiento económico se traduzca en bienestar social.

La ceremonia contó con la presencia de exgobernadores, exalcaldes, representantes de la sociedad civil, así como autoridades militares y legislativas.