Entregan Mara Lezama y Josefina Rodríguez primeras 195 de credenciales a prestadores de servicios del Parque del Jaguar

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TULUM.- Como parte de las acciones para fortalecer un modelo turístico ordenado, sustentable y de calidad en Tulum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la primera entrega de credenciales y reconocimientos a prestadores de servicios turísticos que desarrollan sus actividades dentro del Parque del Jaguar, acompañada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante el acto, se entregaron 195 credenciales y reconocimientos a prestadores de servicios de diferentes giros, entre ellos alimentos y bebidas, artesanos, paramédicos, servicios náuticos y actividades turísticas no motorizadas, como parte de un proceso de revisión y validación que permitirá contar con un padrón oficial de las personas autorizadas para desarrollar actividades turísticas en este espacio.

La gobernadora Mara Lezama destacó que esta acción representa un paso importante para consolidar el ordenamiento turístico de Tulum y avanzar hacia un modelo en el que la actividad turística se desarrolle de manera responsable, con respeto al entorno natural pero con prosperidad compartida para las y los prestadores de servicios.

“Hoy damos un paso firme para consolidar un turismo ordenado, sustentable y con bienestar para todas y todos. No se trata solamente de entregar tarjetas, es un paso más hacia la certeza en su trabajo, es el reconocimiento a la historia de la labor de ustedes, avalándolos para que los viajeros tengan la certeza que les brindarán grandes experiencias”, dijo la Gobernadora.

Por su parte, la secretaria Josefina Rodríguez puntualizó que no serán solo 195 prestadores reconocidos oficialmente, sino que se llegará a 600, de modo que la siguiente convocatoria para seguir credencializándose será emitida en las próximas semanas.

Pero también, anunció que se concretará un proyecto para la remodelación de instalaciones del Parque del Jaguar, como el muro que ya no existe, que contempla un espacio fijo para que puedan trabajar, acceso digno a las playas, puntos de hidratación, carrito eléctrico, estacionamiento en la parte sur, el pago único mediante código QR. Por su importancia, mencionó el acceso tradicional, que se espera concluir en el primer trimestre del próximo año.

En referencia a los vuelos hacia el aeropuerto internacional “Felipe Carrillo Puerto”, precisó que los vuelos internacionales no se fueron, sino que 5 regresan en octubre. Sobre la ruta Guadalajara-Tulum, de Volaris, trabaja en la planeación de sus destinos.

“Queremos que junto con ustedes renazca Tulum, que el turista regrese a visitarlo otra vez y, sobre todo, que tenga una experiencia de calidad. Vienen cosas muy buenas”, dijo la Secretaria de Turismo.

La credencialización y ordenamiento de Tulum forma parte de la visión de “Tulum Renace: más justo, seguro y sostenible”, estrategia que contempla, entre otras acciones, la profesionalización y certificación de prestadores de servicios turísticos, con el propósito de fortalecer la calidad y la atención que reciben las y los visitantes.

También participaron en el evento el General Ricardo Flores González, director de Grupo Mundo Maya; Joel Omar Vázquez Herrera, director general de INAH, y Juan Carlos Romero, director peninsular de la CONANP.