Estefanía Mercado fortalece la seguridad y atención ambiental en Playa 72

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PLAYA DEL CARMEN.- Con acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de quienes disfrutan las playas y reconocer el trabajo permanente para atender el sargazo, la presidenta municipal Estefanía Mercado realizó un recorrido de supervisión en Playa 72, donde puso en marcha una nueva torre guardavidas destinada a la vigilancia acuática y saludó a las y los brigadistas de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y elementos de la Marina.

“Familias de Playa del Carmen, nuestro objetivo es fortalecer las capacidades de vigilancia, prevención y respuesta ante emergencias en la zona costera, priorizando la protección de turistas y residentes”, dijo.

En el mismo acto, la Presidenta Municipal saludó a las y los brigadistas de ZOFEMAT y a los elementos de la Marina que participan en las labores de atención y limpieza del sargazo.

Estefanía Mercado destacó que la atención al sargazo constituyó una de las acciones permanentes de la administración municipal.

De hecho, en su Segundo Informe de Gobierno, la alcaldesa dio a conocer que el Ayuntamiento destinó 100 millones de pesos de recursos municipales para atender el fenómeno y que se habían retirado más de 35 mil toneladas de sargazo.

La Presidenta Municipal también planteó fortalecer la atención en el mar, ampliar la capacidad operativa y avanzar hacia el aprovechamiento de la macroalga para generar productos como biofertilizantes y biogás.

A su vez, la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza explicó que la torre guardavidas fue fabricada con plástico reciclado de alta resistencia, elaborado a partir de materiales recuperados de polietileno de alta densidad (PEAD) y polipropileno (PP), que ofrecen resistencia ante la humedad, salinidad, rayos ultravioleta y corrosión, además de requerir un mantenimiento reducido y contar con una larga vida útil.

La visita a Playa 72 permitió, por un lado, fortalecer la infraestructura para proteger la vida en las playas y, por otro, reconocer a quienes diariamente trabajan para mantenerlas en condiciones adecuadas.