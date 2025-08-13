Envío de reos a EU, decisión soberana y por seguridad nacional: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el envío de 26 reos a Estados Unidos fue una decisión de seguridad nacional y soberana.

“En todos estos casos, en los casos de extradición o envío de estos miembros de la delincuencia organizada, la decisión es por la seguridad de nuestro país, son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición”, afirmó durante la conferencia mañanera de este 13 de agosto.

La mandataria afirmó que el traslado de los reos, que incluye a Servando Gómez ‘La Tuta’, no tiene que ver con el acuerdo de seguridad con Estados Unidos.

Además, agregó que la decisión se tomó con base en los análisis del Sistema Nacional de Inteligencia e investigación del Consejo Nacional de Seguridad.

“Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad, son decisiones soberanos que se toman en México para la seguridad de nuestro país y las toma a partir de un análisis del propio Sistema Nacional de inteligencia e investigación del Consejo Nacional de Seguridad”, sostuvo.

Ayer por la tarde, autoridades informaron que 26 personas que estaban recluidas en diferentes centros penitenciarios de México fueron trasladados a Estados Unidos.

Aunque inicialmente no se dieron a conocer las identidades de las personas enviadas a Estados Unidos, más tarde se supo que entre las personas entregadas estaba ‘La Tuta’, Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de ‘El Mayo’ Zambada, y Abdul Karim Conteh, originario de Sierra Leona y líder de una red global que tráfica migrantes.