Roberto Velasco detalla llamada con Marco Rubio y agenda bilateral

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que abordaron temas relacionados con seguridad, migración y comercio entre ambas naciones.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller mexicano señaló que el diálogo se desarrolló en un ambiente cordial y tuvo una duración aproximada de 30 minutos.

Explicó que uno de los principales temas fue la cooperación bilateral en materia de seguridad, incluyendo acciones relacionadas con el combate al tráfico de fentanilo y otros asuntos de interés común entre ambos gobiernos.

Asimismo, indicó que también se analizaron temas migratorios y el avance de las conversaciones comerciales vinculadas al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

Velasco Álvarez adelantó que este viernes se llevará a cabo una reunión en la Ciudad de México entre representantes de ambos países para dar seguimiento a los acuerdos y estrategias de cooperación en materia de seguridad. En el encuentro participarán funcionarios de los dos gobiernos y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

En materia migratoria, el titular de la Cancillería señaló que actualmente alrededor de 14 mil ciudadanos mexicanos se encuentran detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.

Además, rechazó que exista un acuerdo formal entre ambos países para que México reciba deportaciones de migrantes de terceros países. No obstante, explicó que el gobierno mexicano mantiene mecanismos de atención humanitaria para personas que son rechazadas en la frontera norte y requieren asistencia temporal.

El funcionario indicó que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, se brinda apoyo a estas personas y se promueven alternativas como el retorno voluntario a sus países de origen o la búsqueda de soluciones específicas según cada caso.

Finalmente, reiteró que la política exterior mexicana mantiene un enfoque humanitario ante los flujos migratorios y que las autoridades continuarán trabajando de manera coordinada para atender a quienes requieran apoyo mientras se define su situación migratoria.