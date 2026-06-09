QR: “nueva” forma de fraude electoral

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La última palabra

– En junio de 2022 el PVEM operó fraude con el método del QR y alcanzó su “histórico” resultado de 22.4% en Quintana Roo; el operador de ese fraude, Francisco Elizondo, era considerado un “genio”.

– En Coahuila, el verde apenas alcanzó su votación real: 2.6%; perdería el registro.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Entre gitanos se leen las cartas. Carro completo del PRI en el único estado que le queda: Coahuila. Ganó los 16 distritos locales y superó a Morena por el doble de votos: 55% contra 26%.

Morena aún no sale del impacto por la derrota que -aunque ya estaba anunciada-, fue mucho más aplastante de lo que se esperaba. Anunció que interpondrá denuncia por fraude con el método del código QR.

¿RECUERDAN A FRANCISCO ELIZONDO?

Este método, ni es tan nuevo y tampoco lo inventó el PRI. Recordemos que en 2022 los niños verdes implementaron el uso del código QR en las elecciones de aquel domingo 5 de junio.

El operador estrella de Jorge Emilio González y Manuel Velasco, fue Francisco Elizondo Garrido, quien era considerado un “genio” después que dio al verde su “histórico” resultado de 22.41% a escasos 8 puntos por debajo de Morena que alcanzó 30.49%.

Aquella acción fue denunciada por la entonces secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada (actual presidenta municipal de Mérida), quien “evidenció que se ha detectado compra de votos por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, a través del código QR” publicó en aquella fecha El Sol de México. Dato curioso: lo que pagaba el verde en 2022 en Quintana Roo eran 500 pesos por voto; misma cantidad que el PRI pagó ahora en Coahuila.

SEREMOS LA PRIMERA FUERZA: RENÁN

La euforia verde fue tal, que Renán Sánchez llegó a decir que en las siguientes elecciones “mejoraremos nuestro actual segundo lugar como fuerza política”, es decir, alcanzaría el primer lugar por encima de Morena y ganaría la gubernatura. Precisamente, es lo que buscan en 2027, ya sea con el color verde por fuera o escondido debajo de la camiseta guinda.

“Se le pasó la mano al niño verde” se llegó a comentar en el morenismo nacional en aquel 2022, tanto, que en la siguiente elección de 2024 el verde le bajó una rayita, con 17%, una cifra aún muy inflada a su alcance real en las urnas.

VERDE PERDERÁ REGISTRO EN COAHUILA

En las elecciones de este domingo en Coahuila, el verde compitió solo y apenas alcanzó su votación real: 2.6%, es decir, perdería el registro en aquella entidad.

Como se puede percibir, el fraude lo cometen todos contra todos y nadie es ni siquiera amonestado por ello. Simplemente, entre gitanos se leen las cartas.

La impugnación que anunció Ariadna Montiel contra el PRI, es muy difícil que vaya a prosperar y el tricolor volverá a repetir con Felipe Calderón “haiga sido como haiga sido” el priísmo derrotó con carro completo al morenismo en Coahuila y de paso demostró que “Morena no es invencible”. Usted tiene la última palabra.