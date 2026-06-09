Chetumal se convierte la primera ciudad del país con unidades Taruk: Mara Lezama

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CHETUMAL.- La llegada de los autobuses eléctricos Taruk a Chetumal marca el inicio de una nueva etapa para la movilidad urbana en la capital de Quintana Roo, que se convertirá en la primera ciudad del país en operar este tipo de unidades dentro de un sistema de transporte público, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Acompañada de Lizzeth Pacheco Barrera, titular del Sector Promoción y Apoyo Nuevas Ideas de la Secretaría de Economía, y de Rafael Hernández Kotasek, titular de IMOVEQROO, la titular del Ejecutivo mostró las primeras 5 unidades, completamente eléctricas, que llegaron para el transporte público de esta capital.

Estas unidades iniciarán un periodo de pruebas de cuatro semanas: las primeras dos semanas operarán sin pasajeros para realizar evaluaciones técnicas y ajustes operativos, y las siguientes dos semanas brindarán servicio con pasajeros.

La gobernadora Mara Lezama destacó que los nuevos autobuses formarán parte de la primera ruta del sistema MOBI, Sian Ka’an–Las Américas, la cual beneficiará de manera directa a 47 colonias, más de 45 mil 700 habitantes, 17 mil 351 viviendas, 2 mil 55 negocios y 47 centros educativos.

Señaló que detrás de estas cifras existe un impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas, entre ellas estudiantes, trabajadores, emprendedores y familias que requieren trasladarse de manera segura, eficiente y digna.

“Este proyecto significa mucho más que nuevas unidades; significa justicia social e igualdad de oportunidades”, expresó.

En el interior de las unidades, estacionadas en el Boulevard Bahía, principal malecón y corredor costero de Chetumal, Mara Lezama resaltó que los autobuses Taruk son vehículos eléctricos desarrollados completamente en México, resultado de la participación de 83 empresas nacionales, incluidos 81 proveedores mexicanos, así como las compañías Megaflux y Dina.

Su fabricación generó 282 empleos y contó con la colaboración de cuatro estados del país, demostrando la capacidad nacional para innovar y producir tecnología propia.

Las unidades cuentan con accesibilidad universal, sistemas de videovigilancia, botón de emergencia, conexión Wi-Fi, puertos USB y tecnología inteligente orientada a brindar mayor seguridad y comodidad a las y los usuarios.

La gobernadora también destacó el impacto ambiental positivo del proyecto, al tratarse de vehículos que operan con energía limpia, lo que contribuirá a reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable.

Finalmente, afirmó que cada unidad Taruk que circule por las calles de Chetumal será símbolo de una nueva etapa para la capital del estado, caracterizada por la innovación, el bienestar compartido y el fortalecimiento de una ciudad más moderna, sustentable y humana.