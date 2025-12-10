Estados Unidos entregó a México a 14 sentenciados por delitos de drogas y armas

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó a autoridades mexicanas a 14 ciudadanos mexicanos que cumplían condenas federales por delitos de distribución de drogas, portación ilegal de armas de fuego, o ambos, conforme al Tratado Internacional de Transferencia de Personas Sentenciadas entre ambos países, informó este martes.

La transferencia fue coordinada por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, con apoyo de la Oficina Federal de Prisiones. De acuerdo con la dependencia, todos los internos solicitaron su traslado y, tras la aprobación de ambos gobiernos, continuarán en México el cumplimiento de sus sentencias.

Tres estadunidenses condenados por tráfico de sustancias controladas fueron trasladados a su país, donde deberán cumplir entre 22 meses y cuatro años y medio de prisión.

El programa de transferencia permite que personas extranjeras encarceladas en Estados Unidos concluyan sus condenas en su país de origen. Los mismos acuerdos también permiten el retorno de ciudadanos estadunidenses presos en el extranjero.

Actualmente, Estados Unidos mantiene acuerdos bilaterales de este tipo con otros diez países, además de dos convenios multilaterales, lo que establece relaciones de transferencia con más de 85 naciones.

Fuente: La Jornada