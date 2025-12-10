Garantizar agua para mexicanos, prioridad en negociaciones con EU sobre Tratado de Aguas: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Las negociaciones con Estados Unidos para la entrega de agua en el marco del Tratado de 1944 avanzan, bajo la premisa fundamental de cumplir con los compromisos internacionales sin comprometer el abasto indispensable para el consumo humano ni el volumen que requieren los agricultores mexicano, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

La mandataria fue enfática al señalar que, aunque México actúa bajo el principio de cumplir los tratados, la defensa de los intereses nacionales y la garantía del agua para la población son prioritarios.

Sheinbaum Pardo detalló que existe un intercambio activo de propuestas, e indicó que tras una primera oferta de México, el gobierno estadounidense respondió por la tarde y, posteriormente, el gobierno mexicano envió una contrapropuesta por la noche, lo que derivó en una nueva reunión programada para la mañana de este miércoles para continuar con el análisis.

Asimismo, destacó la coordinación permanente con los gobernadores de la frontera norte, particularmente de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, con el fin de evitar conflictos internos y presentar una postura unificada. La presidenta enfatizó que se trabaja conjuntamente para que no existan diferencias entre las entidades federativas frente a las propuestas que se presenten a Estados Unidos, buscando siempre un esquema justo que reconozca la disponibilidad real del recurso hídrico en cada región.

Respecto al marco legal, Sheinbaum explicó que las reuniones son de carácter técnico y consideran variables como los niveles actuales de las presas, la precipitación pluvial pronosticada para el próximo año y la infraestructura de entrega disponible.

Aclaró que no es necesaria una renegociación total del Tratado de 1944, al cual calificó como muy favorable para el país según los expertos, sino que se trabaja en actas o acuerdos adicionales que permitan reponer los faltantes de agua acumulados en ciclos de sequía, tal como lo estipula el propio documento binacional.

La Presidenta expresó su confianza en que se llegará a un acuerdo benéfico para ambas naciones y aseguró que los detalles específicos del esquema de entregas se darán a conocer públicamente una vez que el pacto esté completamente cerrado y listo.

Fuente: La Jornada