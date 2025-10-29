Nacional

Estados Unidos revoca permisos a vuelos comerciales y de carga de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus que parten desde el AIFA y el AICM

28 octubre, 2025
WASHINGTON.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó el martes que ha revocado la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y canceló tentativamente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La orden del secretario de Transporte, Sean Duffy, cancela los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus y congela el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga -conocidos como “belly cargo”- de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Duffy dijo que México “canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias”.

Las acciones responden al incumplimiento continuo de México con el acuerdo bilateral de 2015 y a un “comportamiento anticompetitivo persistente”, indicó la dependencia.

Agregó que México ha cancelado o congelado vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años, en violación del tratado.

“Hasta que México deje de jugar y cumpla con sus compromisos, seguiremos haciéndolo responsable”, dijo Duffy en un comunicado.

“Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, de nuestro mercado ni de nuestros pasajeros sin consecuencias”, agregó.

