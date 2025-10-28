Mantiene Q. Roo acciones preventivas en recta final de la temporada de huracanes 2025

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En la recta final de la temporada de huracanes 2025 las autoridades de Quintana Roo se mantienen vigilantes y verifican medidas preventivas ante cualquier formación en el mar Caribe, destacó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Quintana Roo, Guillermo Núñez Leal, quien hizo un llamado a la población para mantenerse pendientes siempre de canales oficiales ante la cercanía de cualquier fenómeno hidrometeorológico y evitar caer en noticias falsas.

“Nos quedan 33 días, no bajamos la guardia, seguimos en vigilancia constante en el Atlántico, seguimos vigilancia en el mar Caribe, entre los tres órdenes de gobierno seguimos haciendo trabajos preventivos y hasta el momento les recomendamos no dejarse llevar por ‘fake news’ y seguir los medios oficiales (Facebook @CoeprocQRoo) para que tengan conocimiento de todos los pronósticos”, exhortó.

La temporada de huracanes en el océano Atlántico, área que corresponde a Quintana Roo, va del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año.

El Estado, recordó el funcionario, cuenta con un total de 810 refugios para personas y 15 pet friendly, para las familias que tienen mascotas y así puedan resguardarse todos, en caso de que se requiera.

Respecto a escurrimientos causados por las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas semanas en otros puntos del país, dio a conocer que habitualmente la afectación se da en la zona sur, pero de momento esto no ha ocurrido y no hay pronósticos de que pueda generarse por ahora, sin embargo, seguirán vigilantes.

Asimismo, respecto al paso del huracán Melissa, actualmente activo en el océano Atlántico, descartó que represente algún tipo de afectación, debido a que se encuentra ya a más de mil kilómetros de las costas de Quintana Roo.

“Nos solidarizamos con la gente de Jamaica y Cuba, que es donde va a tener impacto, pero en nuestro estado no va a haber afectación”, insistió.

Reiteró que en el reporte de la mañana del lunes 27 de octubre el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Melissa ya es un peligroso huracán categoría cinco, que prevén vientos destructivos, inundaciones catastróficas y marejadas ciclónicas.

Para el miércoles el huracán avanzaría hacia Cuba, en donde se espera que baje a categoría 3, pero seguirá causando estragos, incluso se esperan lluvias fuertes en Haití y República Dominicana.