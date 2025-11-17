Estefanía Mercado acerca el gobierno a la gente en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, dio inicio al programa “Chambamanía”, una estrategia de cercanía con la gente que busca atender, de forma directa y sin intermediarios, las principales necesidades de las colonias y comunidades del municipio de Solidaridad.

El arranque tuvo lugar en Puerto Aventuras, donde la presidenta municipal encabezó trabajos de bacheo e iluminación pública, al tiempo que escuchó las peticiones y propuestas de los vecinos. La jornada incluyó además la presencia de distintas áreas del Ayuntamiento, que ofrecieron servicios, trámites y apoyos sociales directamente en el lugar.

Estefanía Mercado explicó que “Chambamanía” representa una nueva forma de gobernar, centrada en el territorio y en el contacto directo con la ciudadanía. “Gobernar es estar donde la gente lo necesita, escuchando, resolviendo y dando resultados. Sin tanto choro”, dijo.

El programa llevará a cada colonia y comunidad equipos de trabajo de todas las dependencias municipales, con el propósito de atender temas como alumbrado, pavimentación, limpieza, seguridad, salud y gestión social. “La Chambamanía es nuestra forma de gobernar en el territorio y sin tanto choro. Es llevar todo el gobierno a cada colonia: trámites, servicios, apoyos, audiencias, soluciones y respuestas inmediatas”, puntualizó la alcaldesa.

Durante la jornada en Puerto Aventuras, la presidenta destacó los esfuerzos permanentes por mantener las calles iluminadas y en buen estado, acciones que se complementan con los programas de mantenimiento urbano y la participación ciudadana.

“En Playa del Carmen tenemos una manía: la de chambear. Y con Chambamanía vamos a llegar a cada rincón de nuestro municipio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, afirmó Mercado.

El programa busca consolidarse como un modelo de atención ciudadana directa, que prioriza el diálogo, la cercanía y la solución inmediata de los problemas cotidianos.