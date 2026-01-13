Estefanía Mercado anuncia fortalecimiento social, urbano y de seguridad en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En el marco del 51 aniversario de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, reconoció el liderazgo de Mara Lezama como primera mujer gobernadora del estado, y anunció el fortalecimiento de los programas sociales, acciones de seguridad, repavimentación e iluminación urbana que marcarán el rumbo del municipio durante 2026.

En entrevista con medios de comunicación luego del evento cívico realizado en la Plaza Cívica de la Explanada de la Bandera, Estefanía Mercado subrayó que la conmemoración constitucional representa un momento clave para reafirmar los valores democráticos y la identidad de Quintana Roo, un estado joven, fuerte y con un amplio potencial de desarrollo.

En este contexto, destacó el trabajo de la gobernadora Mara Lezama, a quien reconoció por encabezar un gobierno con visión humanista y cercano a la ciudadanía.

La Presidenta Municipal reiteró que su administración continuará ampliando los programas sociales, entre ellos “Salud Sin Tanto Choro” y “Playa Llena, Corazón Contento”, destacando que el programa de salud municipal ya alcanza 20 mil personas beneficiarias, entre mujeres, hombres, niñas y niños de Playa del Carmen.

Asimismo, informó que se reforzarán las acciones de recuperación y repavimentación de calles y colonias, así como los trabajos de iluminación urbana, al señalar que “una calle iluminada es una calle más segura”.

En materia de seguridad, afirmó que se redoblarán los esfuerzos mediante inteligencia, vigilancia y una estrecha coordinación con las fuerzas federales.

Estefanía Mercado adelantó que 2026 traerá grandes noticias para Playa del Carmen con la consolidación del municipio como sede de importantes eventos culturales y deportivos, entre ellos la segunda edición de la Feria Internacional del Libro, además de encuentros deportivos de alto impacto.

Finalmente, reconoció la participación responsable de la ciudadanía en el cumplimiento de sus contribuciones, destacando que esta cultura cívica fortalece el tejido social y permite seguir impulsando acciones en beneficio de la comunidad.

Durante el evento del 51 aniversario de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, realizado en la Plaza Cívica de la Explanada, la gobernadora Mara Lezama afirmó que la Carta Magna es un pacto vivo entre la sociedad y el poder público, base de un estado libre, soberano, humanista y progresista.

Destacó que su gobierno ha impulsado una Constitución más incluyente y justa, colocando a las personas en el centro de las decisiones, al reconocer la dignidad humana como eje de todos los derechos, el derecho a la buena administración pública y el fortalecimiento de la igualdad sustantiva, con especial énfasis en los derechos de las mujeres y los programas sociales elevados a rango constitucional.

Subrayó la iniciativa de reforma al Poder Judicial para su renovación mediante el voto popular, como un nuevo modelo de justicia social que combate la corrupción y los privilegios, y reafirmó el compromiso de seguir transformando la vida pública de Quintana Roo con bienestar, justicia y prosperidad compartida.