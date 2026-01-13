Entrega Mara Lezama totalmente rehabilitado el Parque de Hábitat I de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Acompañada de vecinas y vecinos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó totalmente rehabilitado el parque de la colonia Hábitat 1, el número 14 totalmente rescatado a través del programa ¡Que Brille Chetumal!, que se enfoca en la rehabilitación y rescate de parques y espacios públicos en la capital, para mejorar la convivencia familiar, promover el deporte, la seguridad y fortalecer el bienestar comunitario.

“Estamos muy contentos porque recuperar los espacios públicos es hacer comunidad, es construir la paz, es encontrarnos con vecinas y vecinos, ver a las niñas y los niños, y decirle a toda la gente que este lugar es suyo, es de las y los chetumaleños, y toda la gente que quiera venir a disfrutarlo”, expresó la Gobernadora.

Durante el recorrido y la supervisión de este espacio recuperado, Mara Lezama explicó que en total son 4 mil metros cuadrados totalmente rehabilitados, de ellos 3 mil metros de áreas jardinadas, 42 luminarias renovadas, juegos infantiles dignos, canchas seguras y todas las áreas verdes limpias. “Así queremos que permanezcan, queremos que los cuides”, dijo a las y los vecinos.

En un solo conjunto de acciones, el parque recibió trabajos de rehabilitación integral que incluyeron mantenimiento y pintura de juegos infantiles, bancas, kiosco y canchas; reparación de estructuras, chapeo y poda de áreas verdes y árboles; resanes de albañilería, así como la revisión y mejora de la iluminación, con el objetivo de que el parque sea un espacio seguro, funcional y agradable.

La intervención del parque Hábitat I beneficia directamente a casi 17 mil familias de la colonia Proterritorio y zonas cercanas. Este parque, inaugurado en 2019 y conocido también por generaciones de habitantes como un punto de encuentro comunitario, ha sido escenario de actividades deportivas, recreativas y de convivencia familiar, por lo que su recuperación representa no solo una mejora urbana, sino la preservación de un espacio con valor social e histórico para la colonia.

Para garantizar que este parque se conserve en buenas condiciones, la CAPA será la dependencia encargada de su mantenimiento y supervisión permanente, realizando revisiones constantes, atención preventiva y acciones correctivas para evitar el deterioro del espacio, en coordinación con otras áreas del Gobierno del Estado.

Además, se invitó a las y los ciudadanos a ser parte activa del cuidado de este parque. Si detectan basura, áreas verdes descuidadas, luminarias apagadas o cualquier necesidad de mantenimiento, pueden realizar su reporte al 983 102 3200, línea habilitada para atender solicitudes del programa.

Junto con la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, la gobernadora Mara Lezama destacó que tomados de la mano, este gobierno humanista con corazón feminista, de la Cuarta Transformación, trabaja en acciones que ayuden a prevenir la delincuencia, alejar a las niñas y niños de las actitudes autodestructivas.

La Gobernadora estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno de la SEGOB, Nabil Eljure Terrazas; el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Hugo Federico Garza Sáenz; el director de administración de Bienes y Servicios de la Oficialía Mayor, Miguel Ríos; así como personal directivo del Gobierno del Estado.