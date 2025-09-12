Estefanía Mercado borró los colores partidistas de los espacios públicos de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Arena Playa es hoy una realidad en el municipio de Playa del Carmen.

Durante años, se intentó acostumbrar a la gente a que la ciudad se pintara con los colores de los partidos políticos. Sin embargo, el gobierno que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado asumió un compromiso distinto: devolverle a la ciudad un símbolo que uniera a todas y todos por encima de ideologías. Hoy, ese compromiso se ha cumplido.

El Color Arena Playa no es solo una tonalidad, es una declaración de identidad, orgullo y pertenencia. Bajo este emblema común, el municipio ha rescatado más de 83 parques y espacios públicos, transformando la imagen urbana con una visión de unidad, comunidad y arraigo.

La presidenta municipal destacó que la aprobación del Color Arena Playa como ley por parte del Cabildo representa un parteaguas en la construcción de una nueva identidad urbana:

“Arena Playa simboliza lo que somos como ciudad. Un color que refleja nuestras raíces, nuestra diversidad y nuestra grandeza como comunidad. Es un color que no divide, sino que une. Hoy podemos decir con orgullo que este símbolo ya forma parte de nuestra historia y de nuestro futuro”.

Con este paso histórico, Playa del Carmen se consolida como un referente nacional en la construcción de identidad urbana y cultural, demostrando que la transformación también se escribe con los colores de la gente.