Ante alumnos y maestros, anuncia Mara Lezama construcción de un domo en la Uqroo

CHETUMAL.- Durante una visita a la Uqroo y en respuesta a la solicitud de los alumnos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la construcción de un domo con una inversión de más de 3 millones de pesos, dinero del pueblo que debe regresar al pueblo.

Acompañada de alumnas y alumnos, así como de la Rectora Natalia Florentini, la gobernadora de Quintana Roo respondió a una petición que le hicieran momento antes. “Con esta solicitud confirmo que vamos a construir el domo que tanto nos pidieron y que era un sueño esperado por las y los más de 2 mil 600 estudiantes”, citó Mara Lezama.

“En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos muy claro que invertir en educación jamás será un gasto, sino una inversión, la mejor para transformar vidas y abrir oportunidades a nuestras juventudes. Y es claro decirlo: los domos no solo solo para las escuelas del nivel básico o superior, sino también forman parte de la vida universitaria, porque durante años las instituciones educativas superiores fueron abandonadas y sus equipos deportivos no contaban con infraestructura para desarrollarse” explicó la Gobernadora.

Esta obra forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa acciones concretas para reducir desigualdades, garantizar espacios educativos de calidad y construir un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Por ello, Mara Lezama recordó que en la Uqroo este gobierno diferente ha construido nuevas aulas, rehabilitado espacios, mejorado laboratorios, áreas deportivas y ahora este domo que forma parte de los 1,109 que se están construyendo en todas las escuelas públicas.

Asimismo, citó que a través del Nuevo Acuerdo se seguirá trabajando de manera honesta y combatiendo la corrupción, porque cuando se combate la corrupción el dinero alcanza para más.