Estefanía Mercado celebra a las abuelitas y abuelitos: “Ustedes son el alma de Playa del Carmen”

PLAYA DEL CARMEN.- Las abuelitas y abuelitos son la raíz, el alma, el corazón, la historia y el amor de Playa del Carmen, destacó la presidenta municipal Estefanía Mercado durante el emotivo convivio “Voces con Experiencia”, organizado por la Comisión de Salud y Asistencia Social del Cabildo local, en el marco del Día del Adulto Mayor, que se conmemora en México cada 28 de agosto.

Durante el evento, que tuvo lugar en las instalaciones de la CROC y en el que estuvo acompañada por Josefina Muza, Uri Carmona y Saúl Barbosa, integrantes de la Comisión, así como por el dirigente de la agrupación sindical en Quintana Roo, Martín de la Cruz, la alcaldesa indicó que “ser adulto mayor es una bendición. Ustedes son nuestra guía y nuestra inspiración”.

Ante más de 200 personas de la tercera edad, reconoció los avances en materia de derechos sociales a nivel nacional, como la pensión para adultos mayores que hoy es un derecho constitucional gracias al impulso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o el reciente anuncio de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, que amplía este beneficio a mujeres a partir de los 60 años.

“La lucha no se detiene; seguimos trabajando por más derechos y mejores condiciones para ustedes. Lo hacemos con empatía y propósito, porque cada adulto mayor tiene algo que aportar, un motivo para levantarse cada día y seguir adelante”, refirió Estefanía Mercado.

Por su parte, la regidora Josefina Muza, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, compartió su experiencia personal, consciente de los retos, dolores y silencios que enfrentan las personas mayores. Señaló que este encuentro reunió a integrantes de clubes, vigilantes ciudadanos y sociedad en general.

En este contexto, los convocó a colaborar con la presidenta municipal Estefanía Mercado en beneficio de Playa del Carmen, a sumarse al trabajo colectivo y al programa “Salud Sin Tanto Choro”.

En tanto, el regidor Uri Carmona dio la bienvenida a las y los asistentes, elogiando su entusiasmo y destacando el respaldo de la presidenta municipal y del dirigente de la CROC, Martín de la Cruz Gómez.

Explicó que la iniciativa del convivio nació desde la Comisión de Salud y Asistencia Social, con el propósito de reconocer y atender a este sector de la población.

Subrayó que, a diferencia de otras entidades donde la salud pública enfrenta grandes retos, en Playa del Carmen se ha implementado con éxito el programa “Salud Sin Tanto Choro”, un modelo integral impulsado por la presidenta municipal.

En “Voces con Experiencia”, que incluyó un desayuno, música y baile, sin faltar bellas interpretaciones musicales a cargo del Club del Adulto Mayor “Canto Jovenazo”, las y los abuelitos estuvieron acompañados por Eduardo Asencio, presidente Honorario del DIF, y Antonio Uribe, secretario de Salud.

El gobierno de Playa del Carmen reafirma su compromiso de reconocer, cuidar y brindar mejores oportunidades a las personas adultas mayores, quienes con su experiencia y dedicación son parte esencial de la identidad y el desarrollo de Playa del Carmen.