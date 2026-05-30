Estefanía Mercado convoca a playenses a sumarse al “Reto Sargazo 2026”

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado lanzó el “Reto Sargazo 2026” a organizaciones gremiales, empresariales, hoteleros, prestadores de servicios, servidores públicos y población en general, a fin de sumarse a los trabajos de recolección de la macroalga, que esta temporada podría superar las 35 mil toneladas.

“Familia de Playa del Carmen, comenzó el Reto Sargazo 2026. Todos los días, más de 300 mujeres y hombres de la Marina, ZOFEMAT y el Ayuntamiento trabajan sin descanso para mantener limpias nuestras playas”, dijo la Alcaldesa.

Los tres primeros invitados por Estefanía Mercado para asumir el compromiso fueron la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. “Porque cuidar nuestras playas es una responsabilidad compartida”, dijo.



“Necesitamos refuerzos”, señaló Estefanía Mercado al precisar que el reto busca fortalecer la conciencia ciudadana, fomentar la participación social en el cuidado del entorno y generar mayor sentido de pertenencia hacia las playas del municipio.

Desde la playa de la calle 4 Norte, la Presidenta Municipal destacó que, con el apoyo de elementos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y de la Secretaría de Marina (Semar), se ha logrado retirado alrededor de 14 mil toneladas de sargazo de las playas públicas en lo que va de la actual temporada de recale.

Además, informó que ya fueron instalados más de 2.5 kilómetros de barreras antisargazo y vienen otros 2.5 kilómetros más para seguir protegiendo la costa.

“Y algo muy importante: el sargazo no llega todos los días ni a todas las playas. Mantente atento a las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y consulta el Semáforo del Sargazo para conocer qué playas están libres y listas para disfrutar”, sugirió.

Por su parte, el director de la Zofemat, Irving Rafael Lili Madrigal, coincidió en que el comportamiento del sargazo es variable y no afecta de igual manera a todas las playas.

“Hay zonas donde recala mucho y otras donde prácticamente no tenemos presencia”, explicó.

Sobre el apoyo de la Secretaría de Marina, confirmó que se contempla la incorporación gradual de más elementos para reforzar las tareas de limpieza, aunque precisó que la operación dependerá de la intensidad del recale que se estima supere las 35 mil toneladas este año.

“Entre todos sumamos cerca de 320 elementos trabajando en playas, más los que se vayan incorporando con el Reto Sargazo 2026”, puntualizó.

Durante el recorrido por la playa de la calle 4 Norte, la Alcaldesa estuvo acompañada por la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza.