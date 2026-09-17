Morena perfila más mujeres que hombres rumbo a las 17 gubernaturas en disputa en 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena ha definido hasta ahora a seis mujeres y cuatro hombres como coordinadores estatales en las entidades que renovarán gubernatura en las elecciones de 2027, mientras mantiene pendientes siete de las 17 designaciones.

Las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional forman parte del proceso interno del partido rumbo a los comicios del próximo año. Aunque estos nombramientos todavía no constituyen formalmente candidaturas, los perfiles seleccionados encabezan la organización política de Morena en cada entidad de cara a la siguiente etapa electoral.

Hasta el momento, las mujeres designadas son Nora Ruvalcaba Gámez, en Aguascalientes; Rosa María Bayardo Cabrera, en Colima; Imelda Castro Castro, en Sinaloa; Beatriz Mojica Morga, en Guerrero; Verónica Díaz Robles, en Zacatecas, y Julieta Ramírez Padilla, en Baja California.

Los cuatro hombres seleccionados son Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche; Santiago Nieto Castillo, en Querétaro; Carlos Torres Piña, en Michoacán, y Eugenio “Gino” Segura Vázquez, en Quintana Roo.

Las primeras cinco definiciones fueron anunciadas el 25 y 26 de agosto, cuando el partido presentó a Ruvalcaba, Gutiérrez Lazarus, Bayardo, Nieto e Imelda Castro.

Posteriormente, el 14 de septiembre fueron anunciados Beatriz Mojica en Guerrero y Carlos Torres Piña en Michoacán. Un día después se sumaron Eugenio Segura en Quintana Roo, Verónica Díaz en Zacatecas y Julieta Ramírez en Baja California.

Con ello, Morena acumula seis mujeres entre sus primeros 10 coordinadores estatales. Todavía quedan por definirse las representaciones de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala, por lo que la distribución final entre hombres y mujeres aún puede modificarse.

La presencia mayoritaria de mujeres entre las primeras designaciones tiene antecedentes en procesos electorales anteriores del partido.

En las elecciones de 2021, cuando estuvieron en disputa 15 gubernaturas, Morena presentó ocho candidatas. Cinco de ellas ganaron: Marina del Pilar Ávila en Baja California, Layda Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Evelyn Salgado en Guerrero y Lorena Cuéllar en Tlaxcala.

En 2024, cuando se disputaron ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Morena postuló a cinco mujeres para esos nueve cargos. Clara Brugada ganó en la capital del país, Margarita González Saravia en Morelos y Rocío Nahle en Veracruz.

El actual proceso de selección también ha generado inconformidades internas en algunas entidades. En Guerrero surgieron cuestionamientos tras la designación de Beatriz Mojica, mientras que en Quintana Roo simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo rechazaron el resultado que favoreció a Eugenio Segura. En Zacatecas, sectores que respaldaban a José Narro Céspedes cuestionaron la selección de Verónica Díaz Robles y su cercanía política con la familia Monreal.

Con siete coordinaciones todavía pendientes, Morena continuará su proceso interno para completar los 17 perfiles que encabezarán su organización política en los estados donde se renovará el Poder Ejecutivo en 2027.