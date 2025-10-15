Estefanía Mercado detendrá invasiones y regularizará tierras en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En congruencia con los principios de justicia social que impulsa la Cuarta Transformación, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, anunció la firma de la iniciativa para crear la Dirección de Vivienda y Regularización, que será presentada mañana ante el Cabildo para su aprobación.

La iniciativa tiene como propósito detener las invasiones y, al mismo tiempo, abrir una ruta clara y legal para la regularización de tierras en beneficio de las familias que habitan en zonas irregulares, garantizando así su derecho a un patrimonio seguro y digno.

“En Playa del Carmen no vamos a permitir más invasiones. Sin embargo, tampoco vamos a promover desalojos. Todo lo contrario, vamos a promover la regularización. Y cumpliendo nuestra palabra, estoy firmando esta iniciativa que mañana será puesta a consideración del Cabildo”, afirmó Estefanía Mercado.

Con esta nueva dirección, el gobierno municipal fortalecerá su capacidad para planificar, ordenar y acompañar los procesos de regularización de predios, trabajando de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal para brindar certeza jurídica y justicia social a las y los playenses.

“De eso se trata la Cuarta Transformación: de alinear los tres niveles de gobierno en un solo objetivo, la justicia social de nuestra gente”, enfatizó la presidenta municipal.

El gobierno de Estefanía Mercado reafirma su compromiso con un Playa del Carmen más justo, ordenado y humano, donde la vivienda digna y la seguridad patrimonial sean una realidad para todas y todos.