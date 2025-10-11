Estefanía Mercado encabeza jornada de descacharrización en Villas del Sol

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado, acompañada por la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín Azueta, encabezó este viernes una jornada de descacharrización en el fraccionamiento Villas del Sol, donde el gobierno municipal ha recolectado más de 2 mil 071 toneladas de cacharros en lo que va del año, como parte del programa permanente de limpieza y recuperación de espacios públicos.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó la importancia de mantener entornos limpios y saludables, especialmente en las zonas con mayor concentración de residuos voluminosos, y reafirmó su compromiso con el bienestar y la salud pública de las familias playenses.

“Cuando alguien deja colchones, muebles o chatarra en la calle, no solo ensucia la ciudad, también pone en riesgo la salud y la seguridad de todos. Nuestros héroes y heroínas de Servicios Públicos trabajan sin descanso para mantener limpia nuestra casa, pero necesitan de su apoyo”, pidió a la sociedad Estefanía Mercado.

Asimismo, la presidenta municipal recordó que la ciudadanía cuenta con la línea telefónica 984 320 7059 para realizar denuncias: “Si ves a alguien tirando basura o cacharros, ¡denúncialo! Cuidar Playa del Carmen es tarea de todas y todos”.

Por su parte, la secretaria Julieta Martín Azueta explicó que Villas del Sol representa uno de los principales retos operativos del municipio debido a la gran cantidad de residuos voluminosos que se generan diariamente.

“Villas del Sol es un problema que enfrentamos a diario. Limpiamos hoy y en tres días vuelve a estar igual. Este punto (Villas del Sol II), por ejemplo, acumula mucho cacharro. En realidad, el problema ya no es la recolección de basura común, sino la cantidad tan grande de cacharros. Tan solo este año hemos recolectado más de 2 mil 071 toneladas”, precisó.

Agregó que muchos de estos desechos provienen de personas dedicadas a reparar electrodomésticos o recolectar materiales sin darles un destino final adecuado. “Tenemos identificados alrededor de 20 puntos en Villas del Sol donde se concentra este tipo de residuos. Se limpian constantemente, pero a los tres días vuelven a llenarse. Por eso, la descacharrización aquí es un programa permanente, es decir, diario”.

Adicionalmente, la funcionaria informó que durante octubre se llevan a cabo campañas intensivas de descacharrización todos los martes en las colonias con mayor generación de residuos voluminosos.

“El martes pasado estuvimos en La Guadalupana y El Petén; este martes iremos a la Colosio; el próximo, a la colonia Ejido; y cerraremos en Nicte Há. Además, contamos con el apoyo del sindicato José Quiam Chan, que nos facilita volquetes para cubrir toda la ruta”, detalló.

También dio a conocer que la Secretaría impulsa la campaña de reciclaje de llantas y colchones, denominada ‘Descacharrización Selectiva’, mediante la cual el personal separa los materiales reciclables para enviarlos a empresas que se interesan por el material y con las que se tienen convenios, mientras que el resto se deposita en el relleno sanitario.

Con estas acciones, el Gobierno de Playa del Carmen, encabezado por Estefanía Mercado, reafirma su compromiso con la limpieza urbana, la salud pública y el cuidado del medio ambiente, fortaleciendo un programa permanente de recolección y reciclaje en beneficio de todas y todos los playenses.