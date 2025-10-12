Detienen a ‘El Griego’, líder criminal sueco en Cancún; lavaba dinero con propiedades y criptomonedas

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Autoridades federales capturaron a un presunto líder criminal sueco y uno de sus operadores principales, quienes amasaban su fortuna lavando dinero a través de la construcción de propiedades de alto nivel en Cancún y Mérida, así como con transferencias con criptomonedas.

El detenido fue identificado como Mikael Michalis N, de 27 años y apodado ‘El Griego’, de acuerdo con la información del Gabinete de Seguridad. Dicho personaje contaba con una orden de arresto y ficha roja de Interpol.

Según las autoridades, ‘El Griego’ es generador de violencia en Europa dedicándose al tráfico de armas y droga, además de lavar dinero y ser presunto líder del grupo criminal Dalen.

También fue capturado Tomás Alejandro N, señalado como principal operador de ‘El Griego’ en México y quien supuestamente le lavaba dinero.

Estas operaciones de lavado se realizarían a través de transferencias de criptomonedas, así como de la construcción y alquiler de propiedades de alto nivel en Cancún, Quintana Roo y Mérida, Yucatán.

De acuerdo con medios europeos, desde 2022 dos bandas criminales con operaciones en Suecia —Dalen y Foxtrot— mantienen una disputa por el control de la venta de drogas, lo que ha provocado un incremento en los ataques armados y asesinatos.

Una de las consecuencias más graves de este conflicto ha sido el reclutamiento de jóvenes para perpetrar homicidios por encargo, según reportes de The Guardian, diario británico de reconocimiento internacional.

“Gran parte del tráfico de drogas, las actividades del hampa e incluso los asesinatos son perpetrados por jóvenes reclutados de las comunidades suecas de inmigrantes recientes y desfavorecidos, lo que ha aumentado las tensiones entre los residentes suecos de larga data y los recién llegados”, señaló el medio durante el aumento de la violencia en aquel país.

Fuente: El Sol de México/El Financiero