Estefanía Mercado encabeza mega jornada de servicios públicos en Misión del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte del compromiso permanente de su administración por fortalecer la calidad de vida de las y los ciudadanos, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó una mega jornada integral de servicios públicos en el fraccionamiento Misión del Carmen, a través del programa “Chambamanía”.

Estas jornadas representan una estrategia clave del gobierno municipal para atender de manera directa y simultánea diversas necesidades urbanas, contribuyendo no solo a mejorar la imagen de la ciudad, sino también a prevenir riesgos sanitarios, reducir afectaciones durante la temporada de lluvias y fortalecer el sentido de corresponsabilidad social.

Durante esta intervención, brigadas de Servicios Públicos realizaron trabajos de poda de árboles y maleza, rehabilitación de camellones, barrido y retiro de residuos vegetales, sustitución de luminarias, bacheo en calles y avenidas, y desazolve de pozos de absorción, acciones fundamentales para evitar encharcamientos y garantizar espacios más seguros y funcionales.

“En Misión del Carmen seguimos chambeando para mantener nuestra ciudad limpia. Durante la poda encontramos de todo: latas de cerveza, concreto y mucho plástico tirado en la calle”, expresó la alcaldesa, acompañada por la titular de la dependencia, Julieta Martín Azueta.

La presidenta municipal subrayó que estas mega jornadas reflejan el compromiso de su gobierno por ofrecer servicios públicos eficientes, cercanos y de calidad, así como atender de manera oportuna las demandas ciudadanas.

En ese sentido, hizo un llamado a la población para sumarse a estas acciones mediante prácticas responsables, como respetar los horarios de recolección de basura y evitar tirar desechos en la vía pública.

“Sacar la basura no significa que deja de ser tu responsabilidad. Hay que esperar y respetar los horarios del camión recolector. El camión no puede movilizarse solo para recoger una bolsita de basura”, señaló durante el recorrido, en el que también dialogó con vecinas y vecinos de la zona.

Asimismo, advirtió que se reforzarán las medidas para sancionar a quienes incumplan la normativa, incluyendo multas y posibles detenciones, con el objetivo de proteger el bienestar colectivo.

“Estas acciones no son solo del gobierno, son un esfuerzo conjunto. Mantener limpio nuestro entorno es fundamental para construir una ciudad más ordenada, saludable y digna para todas y todos”, afirmó.

Finalmente, reiteró que su administración continuará impulsando este tipo de jornadas en diferentes colonias del municipio, consolidando un modelo de atención directa que prioriza resultados visibles y el bienestar de las y los playenses.

“¡Cuidar Playa del Carmen es cuidar nuestro hogar!”, concluyó.