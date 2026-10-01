AMLO reaparece con “Pueblo”, reivindica la 4T y lanza críticas contra medios y redes sociales

Comparte esta Noticia

TABASCO.- El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente mediante un video grabado en su quinta de Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro, Pueblo, en el que recorre más de dos siglos de historia política de México y dedica el capítulo final a la llamada Cuarta Transformación.

La obra, publicada por Planeta, fue dedicada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien el exmandatario elogió por la continuidad que ha dado al movimiento político que él encabezó. López Obrador incluso la calificó como “la mejor presidenta del mundo”.

Durante su mensaje, López Obrador explicó que entregó el original a la imprenta aproximadamente un mes antes y detalló que los 10 capítulos abarcan desde la Independencia y la Reforma hasta la Revolución Mexicana, el periodo que denomina neoliberal y la Cuarta Transformación.

El expresidente reveló que inicialmente había pensado titular el libro Gloria, como complemento de Grandeza, su obra anterior sobre la historia cultural del país. Finalmente optó por Pueblo, concepto que colocó como eje de su interpretación de la historia política mexicana.

El noveno capítulo, denominado “El neoporfirismo prianista”, está dedicado a los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mientras que el décimo aborda el periodo de la Cuarta Transformación.

López Obrador presentó Pueblo como una continuación de Grandeza y sostuvo que ambas obras desarrollan las dos vertientes sobre las que construye su concepto de “humanismo mexicano”: la cultura y la historia política del país.

En su exposición hizo además un recorrido por lo que considera las cuatro grandes transformaciones de México: la Independencia, la Reforma, la Revolución y el movimiento político que encabezó durante su Presidencia. Mencionó entre sus principales referentes históricos a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.

Buena parte de su intervención estuvo dedicada a defender los resultados de su administración y cuestionar a los gobiernos anteriores. Criticó las privatizaciones, el Fobaproa, las condonaciones fiscales y el gasto en publicidad oficial, al tiempo que destacó el aumento del salario mínimo y los programas sociales impulsados durante su sexenio.

También aseguró que durante su administración 14.4 millones de personas salieron de la pobreza y afirmó que la proporción de la población en esa condición disminuyó de 41 a 29 por ciento. Las cifras corresponden a la exposición realizada por el propio exmandatario durante el video.

López Obrador reiteró que permanece retirado de la actividad política y explicó que decidió apartarse para evitar convertirse en “cacique”, “caudillo” o “poder detrás del trono”. Señaló que desde que concluyó su Presidencia ha dedicado buena parte de su tiempo a escribir.

El exmandatario reconoció, por otra parte, que la corrupción no ha desaparecido por completo y consideró que su erradicación forma parte de un proceso todavía en curso. En ese contexto, llamó a los servidores públicos vinculados con la Cuarta Transformación a mantener como principios no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En otro segmento dirigió críticas contra medios de comunicación y periodistas, entre ellos Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas, Joaquín López-Dóriga, Carlos Marín, Azucena Uresti y Carmen Aristegui. También cuestionó a propietarios de Televisa, TV Azteca, Reforma y El Universal, a quienes atribuyó intereses empresariales detrás de sus líneas editoriales. Esas afirmaciones fueron planteadas por López Obrador durante su mensaje.

Asimismo, modificó su valoración sobre las redes sociales, a las que durante años consideró una herramienta para romper el “cerco informativo” de los medios tradicionales. Ahora sostuvo que las plataformas digitales se encuentran “tomadas” y “controladas”.

López Obrador adelantó además que planea escribir otro libro dirigido a formular una propuesta para Estados Unidos. Consideró que la relación entre ambos países obliga a mantener una visión compartida de sus problemas y cuestionó la estrategia estadounidense frente al consumo de drogas, al sostener que no puede limitarse al combate contra sustancias como el fentanilo.

Finalmente, habló sobre su vida en Palenque y rechazó versiones difundidas en redes sociales acerca de un supuesto deterioro de su salud e incluso sobre su muerte. “Estoy muy bien”, aseguró el expresidente antes de concluir su mensaje.