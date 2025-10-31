Estefanía Mercado impulsa un Playa del Carmen más incluyente, con la entrega de auxiliares auditivos

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó la jornada de entrega de 98 auxiliares auditivos otorgados de manera totalmente gratuita por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, en coordinación con el Sistema DIF.

Durante el evento, la munícipe agradeció el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora Mara Lezama, por hacer posible este programa federal que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y Playa del Carmen.

Previo al acto de entrega, la Presidenta Municipal realizó un recorrido por las instalaciones del DIF Playa del Carmen, acompañada por el presidente honorario de la institución, Eduardo Asencio; del secretario de Salud Municipal, José Uribe; y del director de Asistencia Social del DIF, Jesús Góngora, para saludar personalmente a las y los beneficiarios.

Estefanía Mercado destacó que su gobierno es incluyente y cercano, que trabaja por el bienestar de todas y todos.

“Hoy celebramos la esperanza que renace en cada sonrisa de un niño, joven o adulto; en cada palabra que podrá volver a oírse gracias a estos auxiliares auditivos”, expresó.

Durante la jornada, el Dr. Eduardo Acosta, encargado de las valoraciones médicas, explicó a los asistentes el proceso técnico de adaptación de los aparatos, destacando el cuidado con que se realiza cada evaluación para garantizar su efectividad.

Este esfuerzo conjunto entre el Sistema DIF Playa del Carmen y la Beneficencia Pública refleja el compromiso del gobierno encabezado por Estefanía Mercado con la inclusión, la salud y el bienestar social, reafirmando que en Playa del Carmen se trabaja todos los días por un municipio más justo, solidario y con esperanza para todas y todos.