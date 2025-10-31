Perdona TEPJF multas del INE por los acordeones en última sesión presidida por Mónica Soto

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió perdonar las multas que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a 172 candidatos que aparecieron en acordeones físicos y digitales, entre ellos los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

Luego de aplazar la discusión de los asuntos por más de un mes, la magistrada Mónica Soto, presidenta del TEPJF, y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña impusieron su mayoría y perdonaron las multas que ascienden a 6 millones 388 mil 559 pesos; en contraste, la magistrada Janine Otálora Malassis proponía que el INE investigará más el beneficio que otorgaron los acordeones, y Reyes Rodríguez Mondragón se pronunció por confirmar las multas.

Rodríguez Mondragón dijo que si bien los candidatos que aparecieron en acordeones presentaron oficios en los que se deslindan de la elaboración e impresión, “el beneficio derivado de la propaganda no podía rechazarse ni revertirse. Las candidaturas obtuvieron un beneficio indebido, consistente en el posicionamiento que generó la difusión de su nombre, número y color de boleta frente al electorado, así como la solicitud de voto a su favor”.

Fuentes Barrera acusó que el INE tuvo por probada la existencia de los acordeones, pues recolectó 336 ejemplares físicos, pero no del beneficio ilegal que generó a los candidatos y sostuvo que “la mera aparición de un nombre en los materiales no bastaba para configurar el beneficio y con ello la responsabilidad indirecta”.

Mónica Soto agregó que “no existe una base jurídica sólida para atribuirles responsabilidad por los hechos denunciados, porque al no haberse demostrado el nexo causal entre los hechos y el supuesto beneficio electoral, éste no puede inferirse únicamente de la existencia de los ejemplares físicos o sitios web”.

Por otra parte, la magistrada Monica Soto presidió su última sesión y afirmó que ante el reto de calificar la elección presidencial y la primera elección judicial, los integrantes del TEPJF “nunca titubeamos para cumplir con nuestro deber”.

Recordó que a partir de mañana, el pleno estará otra vez incompleto, pues hoy concluye sus funciones la magistrada Janine Otálora. La presidenta del TEPJF reconoció el trabajo y trayectoria de Otálora Malassis y todo el pleno y auditorio le brindaron un aplauso.

El magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz asumirá la presidencia del TEPJF este sábado, al haber sido el candidato más votado en la elección, y la magistrada Soto Fregoso dijo que por primera vez en nueve años habrá una “transición ordenada, institucional y transparente”.

