Rubén Rocha niega estar bajo resguardo militar y rechaza acusaciones en su contra

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CULIACÁN.- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, rechazó las versiones que lo ubican bajo protección del Ejército Mexicano y aseguró que es objeto de una campaña de desprestigio basada en señalamientos sin sustento.

A través de sus redes sociales, el mandatario de 77 años afirmó que permanece en su domicilio de Culiacán desde el pasado 1 de mayo y negó contar con resguardo de alguna corporación federal.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”, expresó al precisar que este 9 de julio se cumplen 69 días desde que solicitó licencia al cargo.

Rocha Moya recordó además que el 26 de mayo compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), decisión que, aseguró, tomó de manera voluntaria y sin la protección del fuero constitucional.

“Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”, manifestó.

El gobernador con licencia también calificó como falsas las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos y sostuvo que forma parte de una ofensiva política.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, señaló.

Rocha Moya solicitó licencia al cargo a partir del 2 de mayo, después de que en abril autoridades judiciales de Estados Unidos solicitaran su arresto y extradición al relacionarlo con el Cártel de Sinaloa, organización encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple una condena de cadena perpetua en ese país.