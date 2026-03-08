Estefanía Mercado lleva la ”Chambamanía” al Fraccionamiento Misión de las Flores

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con un gobierno cercano, de territorio y enfocado en atender directamente a las familias, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, encabezó una nueva jornada del programa de atención ciudadana “Chambamanía” en el fraccionamiento Misión de las Flores, donde se ofrecieron servicios, programas sociales y trámites a vecinas y vecinos del sector.

En el domo principal, habitantes de Misión de las Flores y de lugares cercanos como Las Palmas e In House, recibieron atención directa de distintas dependencias municipales y estatales, en una jornada que tuvo como objetivo facilitar gestiones y acercar soluciones a la ciudadanía.

La presidenta municipal sostuvo audiencias ciudadanas con habitantes que solicitaron apoyo o seguimiento a distintas gestiones, acompañada por integrantes de su gabinete y personal del área de gestión social.

Asimismo, realizó un recorrido por los módulos instalados, en los que dialogó con familias, escuchó peticiones y supervisó la atención brindada por las áreas participantes, reiterando que su gobierno trabaja con una visión social que coloca a las personas en el centro de las decisiones públicas.

“Este gobierno está en territorio, cerca de la gente. Venimos a escuchar, atender y resolver, porque gobernar significa servir y responder a las necesidades de nuestras familias”, expresó Estefanía Mercado.

Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, orientación nutricional, apoyo sicológico, asistencia social y atención a la mujer, además de información y orientación para beneficiarios del programa “Playa Llena, Corazón Contento”.

Asimismo, se instalaron módulos para realizar trámites de Registro Civil, Catastro y pago del impuesto predial, además de asesoría en temas de regularización de la tierra y acceso a vivienda. Destacó, por primera ocasión, la participación del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), que ofreció descuentos en la expedición de licencias de conducir, en apoyo a las familias.

En materia de salud se brindaron consultas médicas, toma de signos vitales, vacunación contra influenza, medición de peso y talla, así como orientación nutricional. También se aplicaron vacunas para perros y gatos como parte de las acciones para promover el bienestar integral de las familias.

El Instituto de las Mujeres brindó acompañamiento jurídico y sicológico, además de información sobre los “Puntos Violeta”, mientras que el Instituto Municipal del Deporte de Playa del Carmen promovió programas de formación deportiva y la organización de comités vecinales para fomentar la actividad física y el uso de espacios públicos.

La jornada también incluyó actividades culturales y recreativas dirigidas a niñas y niños.