Reviven proyecto inmobiliario en Pok Ta Pok

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CANCÚN.- El proyecto inmobiliario Península Cancún fue presentado nuevamente ante vecinos de Pok Ta Pok y autoridades municipales, reactivando el debate sobre el futuro del campo de golf de la zona hotelera, donde se propone construir mil 368 viviendas y 850 cuartos de hotel.

Durante una reunión informativa, Jorge Ordorica, representante de Hazama Corporation, explicó que el predio dejó de estar sujeto al fideicomiso que obligaba a mantenerlo como campo de golf durante 30 años, por lo que, aseguró, el propietario tiene ahora la posibilidad de desarrollar el terreno.

La propuesta generó nuevamente el rechazo de habitantes del fraccionamiento, quienes advirtieron que un desarrollo de esa magnitud agravaría los problemas de movilidad, servicios públicos e infraestructura que ya enfrenta la zona hotelera.

Entre las voces críticas destacó la de Patricia Reta, quien pidió a la empresa presentar estudios técnicos que demuestren la viabilidad del proyecto, particularmente en materia de abastecimiento de agua potable, drenaje, energía eléctrica, capacidad vial, impacto ambiental y movilidad.

La vecina sostuvo que, hasta ahora, únicamente se han mostrado imágenes conceptuales del desarrollo, sin documentos que acrediten que la infraestructura de Cancún puede soportar la incorporación de más de mil 300 viviendas y 850 habitaciones de hotel.

Durante el encuentro, la directora de Ecología y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, Nahielli Margarita Orozco Lozano, aclaró que el proyecto no cuenta con autorización municipal y precisó que la participación del gobierno local se limita a facilitar el diálogo entre la empresa y los residentes.

Con ello, el proyecto Península Cancún, que ya había sido rechazado por vecinos en 2024, vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública, mientras los habitantes insisten en que cualquier decisión deberá sustentarse en estudios técnicos y ambientales que acrediten su viabilidad antes de avanzar en el proceso de autorización.