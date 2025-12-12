Estefanía Mercado pone en marcha el Operativo Guadalupe–Reyes 2025 en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado dio el banderazo oficial del inicio del Operativo Guadalupe–Reyes 2025, subrayando que Playa del Carmen cierra el año como el municipio más seguro de Quintana Roo, gracias a una estrategia basada en equipamiento, tecnología, capacitación y presencia territorial.

La Alcaldesa señaló que la percepción de inseguridad disminuyó dos dígitos durante el último año, reflejo —dijo— de una política de seguridad que “se sostiene en hechos, no en discursos”.

Durante el evento, que tuvo lugar en el Recinto Ferial de Playa del Carmen, reiteró que la seguridad es el eje central de su gobierno y llamó a las corporaciones a mantener el esfuerzo diario y no bajar la guardia.

La Presidenta Municipal también reconoció la coordinación con la Secretaría de Marina, Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y corporaciones municipales, afirmando que este operativo permitirá garantizar la protección de familias locales y visitantes durante la temporada decembrina.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, destacó que el operativo representa “una acción conjunta de gran alcance, diseñada para responder al incremento de visitantes y la alta movilidad que caracterizan estas fechas”.

Agradeció el respaldo de la Presidenta Municipal, señalando que “el liderazgo de Estefanía Mercado ha permitido consolidar una estructura operativa sólida y una coordinación efectiva entre instituciones”.

El funcionario detalló que para este operativo se activan 100 integrantes de personal institucional, 75 bomberos, 17 guardavidas, 16 paramédicos y 20 elementos operativos, con el apoyo de 9 unidades de ataque de incendios y rescate urbano, 4 unidades tipo pick up, 5 ambulancias de servicio gratuito y 1 vehículo Razer.

“Todo el personal está preparado y listo para responder con oportunidad ante cualquier emergencia”, aseguró Darwin Covarrubias.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se integra con más de mil policías, distribuidos en las áreas Preventiva, Turística, Tránsito, K9, GEAVIG, Proximidad Social y el Grupo Antiextorsión, además de 465 patrullas, 2 ambulancias, y 1 helicóptero de vigilancia y rescate.

El operativo -dijo- se fortalece con la colaboración de la Secretaría de Marina, Sedena, Guardia Nacional, dependencias estatales, áreas municipales y grupos voluntarios de emergencia.

“Esta coordinación convierte nuestro despliegue en uno de los más completos del estado”, afirmó Darwin Covarrubias, quien invitó a las familias a sumarse a la prevención decembrina: “Evitemos riesgos innecesarios, cuidemos a niñas, niños y adultos mayores, conduzcamos con responsabilidad y reportemos emergencias al 9-1-1. La seguridad es un esfuerzo común”.

“Protección Civil somos todos. Con trabajo coordinado y participación ciudadana, avanzamos hacia unas fiestas más seguras para Playa del Carmen”, agregó.

En el evento estuvieron presentes el Capitán Ernesto Hernández, en representación del Coronel Guillermo Robles Toscano, Comandante del 64 Batallón de Infantería; el Subinspector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, Yoer Ruiz Chan; el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera; el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Montesinos; y la secretaria técnica de la Coordinación Regional para la Construcción de La Paz, Karen Román Flores, entre otros invitados e invitadas.