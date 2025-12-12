Participa Mara Lezama en los consejos nacionales de Seguridad y Protección Civil

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en la sesión del Consejo Nacional de Protección Civil y en la del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo destacó el esfuerzo que se realiza a nivel nacional para la protección y seguridad de las y los mexicanos, a los que se suma Quintana Roo con los diversos programas para atender los orígenes de las violencias y construir paz.

Una de estas fue la iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado de Quintana Roo, que se armoniza con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, del que hizo referencia la Presidenta Claudia Sheinbaum en la sesión del Consejo de Seguridad.

“La Ley unifica criterios, endurece penas, persigue el delito de oficio y protege al denunciante, combatiendo frontalmente este delito que daña a empresas y familias en su patrimonio y su tranquilidad. Desde Quintana Roo, nos sumamos a la lucha que encabeza nuestra Presidenta, para erradicar estos delitos”, expresó la titular del Ejecutivo.

Además de participar en ambas sesiones, en las que escuchó los informes del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy; la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; la gobernadora Mara Lezama sostuvo reuniones clave para impulsar la gestión de temas prioritarios para Quintana Roo.