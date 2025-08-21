Estefanía Mercado reafirma su compromiso con la seguridad en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado participó hoy en la reunión del Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz en Quintana Roo, en donde estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Montesinos.

En este marco, la munícipe reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada para consolidar la construcción de la paz en el municipio y en todo el Estado, y destacó los avances en materia de seguridad que se registran en la entidad, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Recordó que, de acuerdo con lo informado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Quintana Roo presenta una reducción del 61% en los homicidios dolosos y del 29% en los delitos de alto impacto, además de que prácticamente todos los indicadores delictivos mantienen una tendencia a la baja.

“Este logro no es producto de la casualidad, sino de la suma de voluntades y del liderazgo de nuestra gobernadora Mara Lezama, junto con las y los presidentes municipales, que trabajamos hombro con hombro con las fuerzas federales y estatales para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de nuestra gente”, subrayó.

Estefanía Mercado puntualizó que en Playa del Carmen se continuará trabajando con firmeza, responsabilidad y convicción para garantizar que la ciudadanía y los visitantes disfruten de un entorno más seguro, justo y en paz.

“Desde Playa del Carmen reafirmamos nuestro compromiso con esta gran tarea: la construcción de la paz. Aquí estamos haciendo nuestro trabajo, sumando esfuerzos con responsabilidad para que Quintana Roo sea ejemplo de que cuando se trabaja en unidad, los resultados son visibles”, expresó.

La alcaldesa dio la bienvenida a las y los integrantes de la Mesa de Seguridad y reiteró que el gobierno municipal seguirá aportando desde su ámbito de competencia, para fortalecer las estrategias que permitan consolidar un estado en paz y con mejores condiciones de seguridad para todas y todos.