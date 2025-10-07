Estefanía Mercado refuerza coordinación con la Mesa Regional de Seguridad ante hechos ocurridos en el ejido Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, sostuvo una reunión con la Mesa Regional de Seguridad para reforzar la coordinación con las fuerzas estatales y federales ante los hechos ocurridos este día en un predio del Ejido Playa del Carmen, donde se realizaban trabajos ilegales de deforestación vinculados con intentos de invasión.

Durante el encuentro, se acordó intensificar los operativos conjuntos de vigilancia y prevención, así como fortalecer los mecanismos de investigación y actuación para frenar cualquier intento de ocupación ilegal de terrenos y la destrucción del patrimonio ambiental del municipio.

“No vamos a permitir que se lucre con la necesidad de la gente ni que se atente contra nuestro patrimonio natural. Actuaremos con toda la fuerza de la ley contra quienes promuevan invasiones, deforestación o violencia”, afirmó la presidenta municipal.

Estefanía Mercado destacó que su gobierno mantiene una coordinación permanente con las fuerzas estatales y federales, así como con la Fiscalía General del Estado, para garantizar la seguridad, el orden urbano y la legalidad en Playa del Carmen.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada para garantizar la paz, la legalidad y el bienestar del pueblo playense”, subrayó.

La presidenta municipal reiteró que el Gobierno de Playa del Carmen actuará con firmeza y transparencia, siempre en el marco de la ley, para proteger el territorio y el medio ambiente, así como para asegurar el bienestar de todas y todos los habitantes del municipio.