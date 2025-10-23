Estefanía Mercado responde con soluciones de descacharrización y desazolve de pozos en la colonia Ejido

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En atención directa e inmediata a solicitudes ciudadanas, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó la supervisión de los trabajos de desazolve de pozos de absorción y limpieza de predios utilizados como basureros clandestinos en diversos puntos de la colonia Ejido, acompañada por la secretaria de Servicios Públicos, Julieta Martín Azueta.

La primera edil destacó que estas labores forman parte de la estrategia “Soluciones Sin Tanto Choro”, un programa municipal que impulsa la atención inmediata y sin burocracia a las necesidades de los habitantes de Playa del Carmen.

“Estamos redoblando esfuerzos para mantener limpia la ciudad, atender los reportes vecinales y eliminar los focos de infección que ponen en riesgo la salud y el bienestar de las familias”, señaló durante el recorrido, en el que constató los avances de la limpieza y la recuperación de espacios públicos.

Reconoció que el municipio sigue enfrentando un problema originado por personas que sacan sus cacharros y los tiran en la calle como si ya no fueran su responsabilidad.

Por suerte, dijo, “tenemos a nuestras heroínas y héroes de Servicios Públicos, que todos los días levantan lo que otros dejan tirado; por eso, vecinas y vecinos, ayúdennos a mantener limpio Playa del Carmen. ¡Una ciudad limpia se construye entre todas y todos!”.

Por su parte, la secretaria Julieta Martín Azueta informó que, como parte del programa permanente de limpieza, el Gobierno Municipal ha recolectado más de 200 mil toneladas de desechos en lo que va del año.

Además, a través del Programa Emergente de Descacharrización, implementado en las últimas semanas a raíz de la temporada de lluvias, se han retirado más de 80 toneladas de cacharros en colonias como La Guadalupana, El Petén, Ejido y Nicte-Ha, entre otras.

Este miércoles, brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos limpiaron dos lotes baldíos que eran utilizados como tiraderos clandestinos de basura. En dichos puntos, se colocaron letreros preventivos para advertir que las personas que sean sorprendidas arrojando desechos serán sancionadas con hasta 36 horas de arresto y la obligación de realizar trabajos comunitarios.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Estefanía Mercado reafirma su compromiso de construir una ciudad más limpia, segura y ordenada, con resultados visibles y una gestión cercana a la gente, siempre bajo la consigna de trabajar con “Soluciones Sin Tanto Choro”.