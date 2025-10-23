Mara Lezama y Josefina Rodríguez coordinan acciones estratégicas con empresarios y hoteleros

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En el marco de las actividades del Cancún Travel Mart, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezaron una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, con el propósito de definir estrategias conjuntas de promoción turística y fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado, impulsando así el bienestar y el desarrollo económico del estado.

Durante el encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de las asociaciones de hoteleros, se escucharon las inquietudes y propuestas del sector empresarial, y se destacaron las estrategias implementadas para consolidar y potenciar la actividad turística en Quintana Roo, motor fundamental del desarrollo económico y social del estado. Asimismo, las acciones que se llevan a cabo en el marco del Mundial 2026, del que Cancún será puerta de entrada y sede de selecciones que competirán en la justa mundialista.

Mara Lezama agradeció la presencia de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, aliada de la federación, quien junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum proporcionan su apoyo incondicional a Quintana Roo.

“Estamos muy contentos de trabajar en equipo” destacó la Gobernadora quien dio a conocer, en el marco de esta reunión, que la tormenta en el Caribe no representa peligro para Quintana Roo, pero se seguirá monitoreando; dio a conocer que hay una vaguada que puede generar lluvias, pero nada tiene que ver con esa tormenta.

Felicitó a los hoteles de Quintana Roo que fueron elegidos por la FIFA para hospedar a selecciones del Mundial. Asimismo, reiteró que somos el único estado que tiene conectividad con las sedes del mundial.

Por su parte, la secretaria Josefina Rodríguez agradeció la presencia de los representantes del sector privado en esta reunión que permite fortalecer los lazos de comunicación y resolver necesidades de este gran destino turístico importante para México.

La funcionaria federal destacó que el modelo del Cancún Travel Mart será aplicado para el Tianguis Turístico México 2026.

También dio a conocer que en diciembre, la SECTUR presentará a los empresarios y hoteleros quintanarroenses el plan de promoción para el año 2026.

Asimismo, la titular de SECTUR invitó a las y los empresarios a participar, durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en actividades fuera de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), para las cuales la SECTUR está asumiendo alrededor de 20 millones de pesos para paquetes de promoción.

Confirmó que Cancún será una parada no solo oficial, sino casi obligada de miles de turistas extranjeros durante el Mundial de Fútbol, no solo porque está conectada con todo el mundo, sino porque tiene conectividad con las 16 ciudades sede entre Canadá, Estados Unidos y México.

Finalmente, informó que “con el Mundial viene una gran campaña promocional, junto con un paquete para infraestructura turística”.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente del CCE del Caribe, Javier Carlos Olvera Silveira, y tuvieron participación el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña Segura; el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena; y el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Antonio Chaves Palomo.

El presídium estuvieron el director general de Sustentabilidad Turística de SECTUR, Patricio Carezzana Barreto; el Consejero del CCE del Caribe y miembro de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, José Chapur Zahoul; el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra; el director general de Grupo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal; la presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, Miriam Cortés Franco; y el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Andrés Martínez Reynoso.