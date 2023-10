Estima la CFE restablecer servicio eléctrico en Acapulco hasta enero próximo

Comparte esta Noticia

ACAPULCO.- Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estimó que el servicio eléctrico en este puerto será restablecido hasta mediados de enero de 2024, pues el daño por el huracán “Otis” fue mayúsculo.

Los trabajadores estimaron que más de seis mil postes deberán ser reemplazados en los próximos 15 días y que el servicio de energía eléctrica será intermitente.

El personal se quejó de haber acudido al puerto sin alimentos ni agua potable, además, comentó que carecen del apoyo de las autoridades para levantar los postes y restablecer el servicio.

“Hemos estado en otros Estados como Veracruz, en Los Cabos en Baja California Sur, en Quintana Roo, donde los daños por los huracanes fueron muy severos, pero el de Acapulco es el más difícil”.

“Venimos a ayudar a la gente de aquí, pero no colaboran, las áreas para quitar y levantar los postes deben estar sin vehículos y mira el desmadre que traen para pasar con los coches a fuerza, así no se puede”, reprochó Manuel ‘N’, trabajador de la CFE.

También dijo con sarcasmo que “hasta me dan ganas de meterme a saquear porque traemos como viáticos sopas Maruchan, no hay agua potable y no tenemos donde dormir”, se quejó.

Elementos del Ejército también confirmaron no contar con herramientas para apoyar a la población.

En la zona de acceso al complejo habitacional Luis Donaldo Colosio, un hombre pidió a elementos del Ejército y Guardia Nacional gasolina para su moto y así acudir por su hermano que tiene discapacidad, pero se lo negaron

“Mire si estamos aquí es porque nos dijeron que solamente hiciéramos presencia, porque ni siquiera traemos ni picos ni palas, no tenemos nada”.

“Tampoco traemos gasolina, por eso no hacemos recorridos en las colonias, pero así nos mandaron y aquí estamos”, dijo, justificándose, el militar.

Mientras tanto, en las calles y avenidas se acumulan grandes cantidades de basura, principalmente colchones, muebles, estufas y ropa. Los fétidos olores empiezan a propagarse en las calles de la zona del Acapulco Diamante.

Fuente: Milenio