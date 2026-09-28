Estrategia de seguridad del gobierno de Playa del Carmen reduce 51.6% el homicidio doloso

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte de las acciones para fortalecer la prevención del delito, el gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, mantiene una estrategia de seguridad que permitió reducir 51.6% el homicidio doloso de enero a agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Durante esos mismos meses también disminuyeron las lesiones por arma de fuego, 50%; el robo de vehículos, 45.5%; el robo de motocicletas, 45.6%; el robo a casa habitación, 33.2%; los robos en general, 12.2%; el narcomenudeo, 15.4%; la violación, 20%, y el robo a negocio, 2.4%. En secuestro se mantuvo el registro de cero casos.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Alberto Montesinos García, señaló que estos avances requieren trabajo permanente, presencia policial y coordinación entre instituciones. Destacó que sumar capacidades permite reforzar la prevención y proteger a las familias, así como a quienes trabajan y visitan Playa del Carmen.

De manera paralela a esta estrategia, el Operativo Blindaje Quinta Avenida refuerza las acciones de seguridad y vigilancia en uno de los principales corredores turísticos del destino. En él participan Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo. Como parte de esta coordinación, la Policía Municipal de Playa del Carmen asumió el mando operativo para dar continuidad a las labores de vigilancia y prevención.

La coordinación interinstitucional contribuye a proteger a residentes, comerciantes, trabajadores y visitantes, y a cuidar uno de los espacios más representativos de Playa del Carmen y su actividad turística.