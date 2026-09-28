Sheinbaum destaca aumento de 1.3 millones de personas en el mercado laboral mexicano durante agosto

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CIUDAD DE MÉXICO.- La población económicamente activa de México alcanzó 62.6 millones de personas en agosto de 2026, un incremento de 1.3 millones respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) presentadas por el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los datos al hacer un balance sobre el comportamiento del mercado laboral, mientras el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, presentó distintos indicadores que, desde la perspectiva del Gobierno, muestran avances en las condiciones laborales del país.

Bolaños López informó que la participación de las mujeres en la población económicamente activa se ubica en 41 por ciento, lo que representa un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto de 2020.

El funcionario también señaló que disminuyó la proporción de trabajadores con jornadas de 48 horas semanales. De acuerdo con las cifras presentadas, en 2020 este grupo representaba 27 por ciento de los trabajadores y para 2025 había bajado a 22.2 por ciento.

Al presentar lo que denominó los resultados de la “primavera laboral”, el secretario sostuvo que durante los últimos años también aumentó el poder adquisitivo del salario mínimo.

Como referencia, afirmó que en 2018 un salario mínimo no era suficiente para adquirir una canasta básica, mientras que actualmente su poder de compra equivale aproximadamente a dos canastas. La comparación forma parte del balance presentado por la Secretaría del Trabajo sobre la política salarial del Gobierno federal.

Otro de los puntos abordados fue la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social. Bolaños López informó que alrededor de 199 mil personas que trabajan mediante estas aplicaciones cuentan ya con cobertura de seguridad social.

El secretario presentó además resultados de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que desde su creación ha atendido a alrededor de 3.6 millones de personas. La cifra coincide con los registros oficiales disponibles del programa, que reportan más de 3.5 millones de beneficiarios acumulados.

Del total de participantes, 58 por ciento han sido mujeres y 42 por ciento hombres, según las cifras expuestas por la Secretaría del Trabajo.

Bolaños López agregó que siete de cada 10 egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro continúan posteriormente con alguna actividad productiva, dato que presentó como parte de los resultados de la política laboral aplicada durante los últimos años.

La presidenta Sheinbaum sostuvo que el aumento de la población económicamente activa, junto con otros indicadores de empleo e inversión, muestra un comportamiento favorable de la economía. La valoración corresponde al Gobierno federal; los datos de la ENOE confirman específicamente que la población económicamente activa llegó a 62.6 millones de personas en agosto, 1.3 millones más que un año antes.