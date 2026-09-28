Estados Unidos y China acuerdan reducir aranceles a mercancías por 60 mil millones de dólares

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WASHINGTON.- Estados Unidos y China dieron a conocer listas recíprocas de mercancías por alrededor de 30 mil millones de dólares en cada dirección que podrán recibir un tratamiento arancelario más favorable, como parte de los acuerdos alcanzados para reducir tensiones y ampliar el intercambio comercial entre las dos mayores economías del mundo.

El anuncio se produjo después de la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Washington y de su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump. El entendimiento abarca productos considerados no sensibles y forma parte del mecanismo bilateral denominado Junta de Comercio, establecido por ambos gobiernos en mayo.

La relación incluye mil 619 productos estadounidenses que podrían ingresar a China con mejores condiciones arancelarias. Entre ellos se encuentran bienes agrícolas, pescados y mariscos, productos de cuidado personal, madera, carbón y equipo médico.

Por su parte, Estados Unidos incluyó 77 categorías de productos procedentes de China, entre ellas juguetes, vajillas, fuegos artificiales, adornos navideños y artículos deportivos.

El Ministerio de Comercio chino informó que más de 90 por ciento de los productos contemplados pasarán a niveles arancelarios de “nación más favorecida”, lo que en la práctica eliminaría para esos bienes los gravámenes adicionales específicos aplicados por razones de origen.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, explicó que la selección se concentró en productos no sensibles que podrían beneficiarse de condiciones comerciales más favorables. Según el funcionario, el esquema busca ampliar el acceso al mercado chino para agricultores, fabricantes y empresas estadounidenses, al mismo tiempo que facilitaría la entrada a Estados Unidos de bienes de consumo procedentes de China.

Ambos países dejaron abierta la posibilidad de modificar posteriormente las listas de mercancías, aunque los ajustes se realizarían como máximo una vez al año. También acordaron ampliar la cooperación agrícola mediante un grupo de trabajo encargado de atender obstáculos al acceso a los mercados.

El entendimiento, sin embargo, dejó fuera algunos de los sectores más sensibles de la competencia económica y tecnológica entre Washington y Beijing. Semiconductores, vehículos eléctricos y baterías no están contemplados entre los productos que recibirán el nuevo tratamiento.

Analistas consultados por Associated Press señalaron que las reducciones podrían favorecer particularmente a determinadas marcas estadounidenses de bienes de consumo y abaratar algunos productos chinos para los consumidores de Estados Unidos. No obstante, también advirtieron que el impacto general podría ser limitado debido al tamaño del comercio bilateral.

Las exportaciones estadounidenses hacia China alcanzaron aproximadamente 68 mil millones de dólares durante los primeros siete meses de 2026, mientras las exportaciones chinas a Estados Unidos rondaron los 270 mil millones durante los primeros ocho meses. En ese contexto, el paquete de 30 mil millones de dólares representaría proporcionalmente un impacto mayor para las exportaciones estadounidenses.

El acercamiento comercial ocurre después de que Washington y Beijing acordaran también extender por dos meses, hasta enero, una tregua más amplia en su disputa arancelaria. A pesar de estas medidas, permanecen abiertas otras diferencias comerciales y Estados Unidos mantiene una investigación bajo la Sección 301 relacionada con el exceso de capacidad industrial de China.

Trump y Xi tienen previstos nuevos encuentros durante los próximos meses, mientras ambos gobiernos continúan las negociaciones para administrar sus diferencias comerciales sin incluir, por ahora, algunos de los sectores considerados estratégicos.