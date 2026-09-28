Fortalece Mara Lezama la convivencia, el deporte y la movilidad con “Puenteando Nichupté”

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CANCÚN.– El Puente Nichupté volvió a llenarse de familias, ciclistas, corredores, patinadores y visitantes durante la tercera edición del programa “Puenteando Nichupté”, iniciativa impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa para vincular la infraestructura pública con la convivencia familiar, promoviendo la movilidad activa y fortaleciendo la construcción de paz.

La gobernadora Mara Lezama, acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, participó en esta actividad con un recorrido en bicicleta, sumándose a las familias que disfrutaron de un atardecer espectacular sobre la laguna Nichupté, así como de las actividades organizadas en diversos pabellones. Se registró una afluencia superior a las 3 mil 500 personas.

Durante cuatro horas, de 5 de la tarde a 9 de la noche, niñas, niños, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y familias disfrutaron el puente sobre la Laguna Nichupté en la tercera edición que da continuidad a una estrategia que comenzó en julio y que mes con mes permite darle una dimensión social y comunitaria a una de las infraestructuras más emblemáticas de Cancún.

Uno de los principales atractivos de esta tercera edición fue la incorporación de la pista Social Run, habilitada a partir del Puente Rojo para que corredoras y corredores pudieran elegir trayectos de 3, 5 y 10 kilómetros.

La jornada contó también con tres espacios principales: los pabellones Lúdico, Emprendedor y Deportivo, en los que las familias encontraron actividades para todas las edades.

Como parte de esta tercera edición, el Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), encabezado por su titular Rafael Hernández Kotasek, se sumó a la estrategia para facilitar los traslados hacia el evento.

La Ruta 27 Kilómetro 0 operó con un servicio especial desde OXXO Canarias hasta Retorno del Rey, a la altura del Hard Rock en la Zona Hotelera, desde las 12:00 horas del domingo 27 y hasta las 2:00 horas del lunes 28 de septiembre.

Durante este periodo, la Ruta 27 Puente Nichupté suspendió temporalmente su operación, por lo que el servicio se concentró en la Ruta 27 Km 0.