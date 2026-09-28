Sheinbaum pide diálogo para resolver inconformidades por coordinaciones estatales de Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al diálogo entre quienes participaron en los procesos internos de Morena para definir las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación, ante las inconformidades surgidas por algunas de las designaciones rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria evitó intervenir directamente en las decisiones partidistas y sostuvo que corresponde a Morena atender las diferencias generadas durante sus procesos internos.

Sheinbaum consideró natural que existan inconformidades entre quienes participaron y no obtuvieron una coordinación, por lo que señaló que lo deseable es mantener el diálogo para procesar las diferencias.

La posición de la presidenta se produjo mientras Morena se prepara para completar este lunes la definición de sus coordinaciones pendientes en siete entidades: Chihuahua, Nuevo León, Baja California Sur, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Nayarit.

Las designaciones forman parte del proceso interno que desarrolla el partido en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027. Los nombramientos corresponden por ahora a coordinaciones políticas y forman parte del proceso previo a la definición de candidaturas para los comicios del próximo año.

El procedimiento ha provocado inconformidades tanto entre algunos integrantes de Morena como entre sus aliados. En Quintana Roo, por ejemplo, Rafael Marín Mollinedo aceptó posteriormente los resultados de las encuestas y llamó a mantener la unidad, mientras Marybel Villegas ha cuestionado públicamente el método utilizado para definir la coordinación que obtuvo Eugenio Segura Vázquez.

Las diferencias también alcanzaron la relación con el Partido del Trabajo (PT), cuyos integrantes cuestionaron el método de las encuestas e incluso plantearon la posibilidad de competir separados de Morena en algunas entidades durante 2027.

Tras las tensiones, las dirigencias de Morena y el PT instalaron una mesa técnica y acordaron continuar las negociaciones. De acuerdo con información publicada sobre el encuentro, los coordinadores definidos por Morena participarían posteriormente en otro ejercicio frente a los perfiles propuestos por el PT.

El dirigente nacional petista, Alberto Anaya, descartó este domingo una ruptura con Morena y manifestó su intención de mantener la coalición, después de varios días de diferencias por los procesos internos.

Sheinbaum ya había señalado la semana pasada que no intervendría en las diferencias entre los partidos de la alianza y que correspondía a sus dirigencias resolverlas. Ahora, ante la conclusión de las designaciones pendientes, planteó el diálogo como vía para atender las inconformidades surgidas entre los participantes.