EU impone nuevas restricciones de visa a familiares y allegados del Cártel de Sinaloa

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WASHINGTON.- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas medidas para reforzar su estrategia contra el crimen organizado, enfocadas ahora en el entorno cercano de integrantes del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó a través de redes sociales que se impondrán restricciones de visa a 75 personas identificadas como familiares o asociados cercanos de individuos previamente sancionados por sus vínculos con dicha organización.

La medida se sustenta en la Executive Order 14059, un instrumento legal que permite sancionar a actores involucrados en el tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con el anuncio, el objetivo es limitar la movilidad de quienes, directa o indirectamente, facilitan las operaciones del narcotráfico, así como ampliar el alcance de las sanciones más allá de los líderes de los cárteles hacia sus redes de apoyo.

“El Departamento de Estado continuará protegiendo a los estadounidenses de narcoterroristas peligrosos y drogas mortales”, señaló el funcionario en el mensaje difundido.