Mara Lezama llama a construir un Cancún más humano en su 56 aniversario

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CANCÚN.- En el marco del 56 aniversario de Cancún, la gobernadora Mara Lezama convocó a la ciudadanía a seguir construyendo una ciudad más humana, sustentable y con oportunidades, durante un mensaje emitido desde el Malecón Tajamar.

La mandataria destacó que la ciudad enfrenta retos propios de su crecimiento acelerado y de su papel como uno de los principales destinos turísticos del país, pero al mismo tiempo continúa consolidándose como hogar de casi un millón de habitantes.

En su mensaje, planteó una visión de largo plazo para Cancún, proyectándolo como una ciudad con mayor sustentabilidad, orden urbano, innovación y una vida cultural más dinámica, que mantenga su carácter incluyente y moderno.

Subrayó que este desarrollo no es automático, sino resultado del trabajo cotidiano, por lo que llamó a la población a seguir participando en la construcción de un entorno con mejores condiciones de vida.

La gobernadora también destacó diversas obras de infraestructura impulsadas en la ciudad, entre ellas la modernización del bulevar Colosio, el distribuidor vial del Aeropuerto Internacional de Cancún, la ampliación de la avenida Chac Mool y la construcción del puente Nichupté.

Asimismo, mencionó acciones orientadas a mejorar servicios en colonias, como pavimentación, drenaje, banquetas y alumbrado público, especialmente en zonas que han sido regularizadas.

Durante la conmemoración, resaltó que el crecimiento de Cancún ha sido posible gracias al esfuerzo de personas provenientes de distintas regiones del país y del extranjero, quienes han contribuido al desarrollo económico y social de la ciudad.

Finalmente, reiteró el llamado a continuar fortaleciendo el sentido de comunidad y a consolidar a Cancún no solo como un destino turístico, sino como un espacio de bienestar para sus habitantes.