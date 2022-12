Eugenio Derbez confiesa la razón por la que odia los mensajes navideños.

Comparte esta Noticia

Eugenio Derbez, famoso actor y productor, se sinceró sobre lo que le provocan recibir varios mensajes de Navidad. ¿No le gusta que lo feliciten y le deseen buenos momentos? Te contamos lo que pasó.

Fue a través de un live, en donde Eugenio Derbez contó qué es lo que le provoca recibir mensajes navideños.

Junto a Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez, el famoso mencionó que le choca esta época del año, pues todas las personas mandan el mismo mensaje, como si fuera un copy paste:

“Yo no quiero decir Feliz Navidad porque me choca que en esta época del año todo el mundo te manda mensajes que dicen lo mismo, es como si fuera copy paste”, añadió Eugenio Derbez.

“Feliz Navidad, lo mejor, pásatela increíble en compañía de los tuyos, todas esas cosas que ya hemos leído hasta…”, comentó Eugenio Derbez.

Ante la confesión del famoso, Alessandra Rosaldo y Aislinn lo cuestionaron y le pidieron que valorara los mensajes. Sin embargo, ni eso fue suficiente para que Derbez cambiara de opinión.

“Lo que yo digo es que la gente pierde mucho tiempo escribiendo lo mismo que dicen todos los mensajes y uno pierde mucho tiempo leyendo lo mismo mensaje tras mensaje y contestando”, mencionó.

Finalmente, Eugenio Derbez recomendó disfrutar a la familia en estas fechas:

“Yo les recomiendo lo que siempre les digo en cada Navidad y Año Nuevo, no pierdan el tiempo en Instagram. No pierdan el tiempo viendo mensajes de actores que les dicen cosas como las que les estoy diciendo, disfruten a su familia. Todos los que estén viendo este videoclip están mal, tienen que estar con su familia, conviviendo, cenando y no estar en Instagram. Apaguen el Instagram”, añadió Eugenio Derbez.