Eugenio es un genio

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Más que una transformación, está imponiendo el mismo modelo agotado deuda-reestructuración del viejo régimen.

Genio será “El financiero del año” condecorado por Fitch Ratings.

Eugenio Segura es un genio. Más que una transformación, está imponiendo el mismo modelo agotado del viejo régimen; con idénticos argumentos que usaron en su momento Félix, Borge y Joaquín. Los mismos ocultamientos, también. ¿Será que es el único camino; no hay otra salida?

Por lo pronto, las explicaciones del niño verde-guinda son idénticas al pasado: “mejores condiciones, plazos y tasas de interés”. Cada vez son mejores condiciones, pero cada vez crece la deuda y se alargan los plazos a 30 años. Vamos a pagar, hoy, menos por la deuda, pero se eternizarán los pagos a costa del pueblo.

Faltaría explicar mejor, hablar con más honestidad a la sociedad; cambiar el modelo de comunicación.

Genio de las finanzas; aplica la misma receta clonada de los antecesores; tampoco informa el monto de los “recursos de libre disposición” que deja cada reestructuración y mucho menos informa de su uso y destino; igualito que Félix, Borge y Joaquín, a partir del alargamiento de los plazos.

Genio no aborda el tema de esos recursos remanentes. Afirma que no aumentará la deuda, pero sólo es su palabra y quiere el beneficio de la duda. Pero la mula no era arisca…

Sabe que es puro trámite la aprobación de “uno o varios financiamientos” (no le llama deuda) por casi 20 mil millones de pesos, con el respaldo de Morena, Verde y PT.

La información en la iniciativa de decreto es sesgada, parcial, opaca; es una clonación de los decretos de los gobiernos que traicionaron al pueblo y saquearon a Quintana Roo.

¿Y la oposición en Quintana Roo? Bien, gracias. Ni legisladores ni partidos políticos se han pronunciado.

Ni media palabra de las diputadas Maritza Basurto (MC), Candelaria Ayuso (PRI), Cinthia Millán (PAN), Alfonsa Padilla (MAS), ni de sus dirigentes partidistas: José Luis Pech, Pedro Flota, Reina Tamayo y Antonio Monroy, respectivamente. Usted tiene la última palabra.

