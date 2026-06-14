Presidenta entrega boletos para el Mundial 2026 a niños deportistas de San Luis Potosí

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SAN LUIS POTOSÍ.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo la entrega de boletos para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a jóvenes que destacaron en el Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026.

La actividad no formó parte de la agenda pública oficial de la mandataria federal y se realizó en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, ubicadas en la colonia Tierra Blanca de la capital potosina.

El gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, informó sobre el evento a través de sus redes sociales, donde destacó la participación de jóvenes deportistas que representaron al estado en la competencia nacional organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Durante la ceremonia también estuvo presente Zoé Robledo.

Los integrantes de los Tuneros de San Luis Potosí, campeones nacionales del torneo varonil de futsal, recibieron boletos para asistir al encuentro entre Corea del Sur y Sudáfrica dentro del Mundial 2026.

Por su parte, las Leonas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, subcampeonas del torneo femenil, obtuvieron entradas para presenciar el partido entre Suecia y Túnez.

El acto se desarrolló en un ambiente de reconocimiento a los logros deportivos de los estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de vivir de cerca la experiencia de la máxima justa futbolística internacional.