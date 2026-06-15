Llama Rafael Marín a blindar la Soberanía Nacional desde Quintana Roo y respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum

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PLAYA DEL CARMEN.- Al recordar de forma contundente que la región del sureste mexicano permaneció en el olvido institucional durante los gobiernos del periodo neoliberal —a los que acusó de haber buscado históricamente un esquema de subordinación extranjera—, el aspirante a la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Rafael Marín Mollinedo, destacó que es tiempo de unidad absoluta y de sepultar las diferencias internas para defender la Soberanía Nacional que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención ante la militancia, Marín Mollinedo hizo especial referencia al posicionamiento político de la mandataria federal, manifestando que el gobierno de México mantiene una postura férrea e inquebrantable en contra de cualquier intento de intervencionismo. Explicó que, bajo esa premisa, recorre actualmente los once municipios del estado con la finalidad de llevar el mensaje de la soberanía y construir consensos sólidos entre las bases del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Alertó sobre las intenciones de los grupos conservadores locales que, según acusó, pretenden que el destino nacional sea conducido por agendas de otras naciones. “Por eso andamos en estas asambleas informativas, para mostrar nuestro rechazo absoluto al intervencionismo de países extranjeros; tenemos que hacer conciencia profunda en la gente de que somos una patria libre y soberana”, enfatizó.

Respaldo de la estructura y enfoque internacional del turismo

Arropado en el presídium por el diputado local Ricardo Velazco Rodríguez y por el líder partidista Farid Rentería, el discursante expuso de forma puntual ante los asistentes que la soberanía no es propiedad exclusiva de una fuerza política o de un grupo de interés en particular, sino que le pertenece por derecho a todos los mexicanos que coinciden en que las decisiones del país deben tomarse sin injerencias externas.

“Quintana Roo conoce muy bien el valor de representar con dignidad a México ante el mundo. Cada año recibimos en nuestros destinos a millones de visitantes internacionales de diversas culturas y regiones. Nuestra economía estatal se encuentra estrechamente vinculada con el turismo, el comercio y los servicios globales; por eso entendemos a la perfección que México debe relacionarse de manera abierta con el mundo, pero también sabemos que un país que no defiende su identidad, sus recursos estratégicos y su dignidad, pierde irremediablemente la capacidad de conducir su propio destino”, advirtió desde el podio.

Unidad sin provocaciones y reconocimiento a la clase obrera

Asimismo, hizo una profunda reflexión sobre la importancia de la colaboración colectiva, señalando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ampara el derecho del pueblo a estar debidamente informado sobre los acontecimientos de la vida pública de la nación para construir una auténtica conciencia ciudadana.

Hizo un llamado a los simpatizantes a conducirse con madurez política, promoviendo la unidad interna de la Cuarta Transformación sin caer en provocaciones ni descalificaciones hacia otros perfiles. Subrayó que la principal fortaleza del país no radica únicamente en la solidez de sus instituciones o en la abundancia de sus recursos naturales, sino en la fuerza inquebrantable de la clase trabajadora que se moviliza desde las primeras horas del día para sacar adelante a sus familias.

Finalmente, Marín Mollinedo concluyó su mensaje con un llamado a actuar siempre a favor del desarrollo social de Quintana Roo, dejando en claro la postura internacional de su proyecto político. “Decimos sí a la cooperación internacional, sí al diálogo abierto y sí a la amistad sincera entre las naciones, pero siempre bajo un marco de respeto irrestricto a nuestra soberanía. Sigamos informando y construyendo conciencia ciudadana, porque México no se vende, México se ama, México se respeta y México se defiende”, remató ante el aplauso de los simpatizantes.